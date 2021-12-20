Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о положении «сине-гранатовых» и соперничестве с «Реалом» в чемпионате Испании.

«Между нами 16 очков, это ужасный отрыв. Но предстоит еще долгий путь в лиге, и мы ничего не исключаем. Это вопрос результатов и умения бороться», – сказал Хави.

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Новый тренер уже устроил революцию в «Барселоне» . Хави уверен, что вернуть каталонцев на вершину можно лишь с помощью тотальной дисциплины и масштабных реформ.

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Источник: Marca.

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