Испанский «Райо Вальекано» – лучшая команда топ-5 лиг Европы, если учитывать только игры на домашнем стадионе.
После девяти встреч «Райо» набрал 25 баллов и лидирует в сводной таблице. Столько же очков у «ПСЖ», но у парижан хуже разница забитых и пропущенных мячей. «Райо Вальекано» – единственный клуб в топ-10, который в прошлом сезоне не выступал в высшем дивизионе.
Ad
Чемпионат Испании
Фанаты «Райо» воюют с боссом клуба. Он арендовал Зозулю и повысил цены
Возможно, уже летом «Райо» сможет позволить себе крутого футболиста – стоит присмотреться к этим 10 игрокам из Ла Лиги, которые скоро станут свободными агентами.
А как выглядит таблица чемпионата Испании? Наши герои и там не затерялись.
Чемпионат Испании
В «Барсе» еще один крутой юнец. В нем видят замену Бускетсу
Чемпионат Испании
Вернулся в Испанию и поставил ее на колени. Великий Фалькао
Реклама
Ad
Реклама
Ad