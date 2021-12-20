Испанский «Райо Вальекано» – лучшая команда топ-5 лиг Европы, если учитывать только игры на домашнем стадионе.

После девяти встреч «Райо» набрал 25 баллов и лидирует в сводной таблице. Столько же очков у «ПСЖ», но у парижан хуже разница забитых и пропущенных мячей. «Райо Вальекано» – единственный клуб в топ-10, который в прошлом сезоне не выступал в высшем дивизионе.

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