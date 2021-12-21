Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, как играл против Лионеля Месси, когда тот выступал в «Барселоне» – несколько раз между футболистами возникали игровые конфликты.

– Вам не раз доводилось играть против Месси и даже забивать его «Барселоне». Каково это вблизи? Как аргентинец себя ведет, как общается с соперниками?

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– Обычно спокойно. Но иногда начинает злиться – и от этого только прибавляет. Месси лучше не сердить.

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– Вы сердили?

– Пару раз ругался с ним, но чисто по-футбольному, не более.

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