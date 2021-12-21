Один из самых перспективных молодых футболистов 17-летний полузащитник «Барселоны» Гави регулярно попадает на фотографии на играх команды с развязанными бутсами.

Поклонники размышляли о том, есть ли у него причудливое суеверие или предматчевый ритуал, объясняющие его незавязанные шнурки. Но теперь появилось простое объяснение – он просто в детстве не научился зашнуровывать ботинки.

Ad

Чемпионат Испании «Барса» ожила к Класико. Тащат янгстеры и Альба 22/10/2021 В 16:13

«Гави играл с развязанными шнурками с самого раннего возраста, потому что не знал, как хорошо их завязать», – сообщил в твиттере испанский журналист Марк Марба Пратс. – Ему все равно, и он так играет».

Гави – открытие в составе «Барселоны» и сборной Испании. 17-летний полузащитник неожиданно ворвался в основу «сине-гранатовых» и заслужил сравнения с Хави. Что еще о нем известно?

Лига наций - Финалы Гави – самый молодой игрок в истории сборной Испании 06/10/2021 В 19:42