Один из самых перспективных молодых футболистов 17-летний полузащитник «Барселоны» Гави регулярно попадает на фотографии на играх команды с развязанными бутсами.
Поклонники размышляли о том, есть ли у него причудливое суеверие или предматчевый ритуал, объясняющие его незавязанные шнурки. Но теперь появилось простое объяснение – он просто в детстве не научился зашнуровывать ботинки.
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«Гави играл с развязанными шнурками с самого раннего возраста, потому что не знал, как хорошо их завязать», – сообщил в твиттере испанский журналист Марк Марба Пратс. – Ему все равно, и он так играет».
Гави – открытие в составе «Барселоны» и сборной Испании. 17-летний полузащитник неожиданно ворвался в основу «сине-гранатовых» и заслужил сравнения с Хави. Что еще о нем известно?
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