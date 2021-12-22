Иньяки Уильямс – главный футболист «Атлетика» в 2021 году. В октябре страйкер отбегал 203-й матч чемпионата подряд. Цифра испанца, рекордная для Ла Лиги, будоражит по нескольким причинам.

Во-первых, Иньяки – полевой футболист, а рекорды по долголетию чаще забирают вратари. Голкиперам легче удерживать позицию в команде и играть из уикенда в уикенд. Например, рекордсмен АПЛ по серии без пропусков – Брэд Фридел. Среди полевых игроков лучший результат у Фрэнка Лэмпарда, который отыграл 164 матча подряд, – сравните с 203 от Уильямса.

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Иньяки Уильямс Фото: Getty Images

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Во-вторых, Иньяки повезло с травмами. В сезоне-2015/16 форвард страдал от повреждений четырежды: ломал ногу, лечил лодыжку и бедро. С апреля 2016-го проблемы исчезли, хотя на Уильямсе стабильно фолят.

В-третьих, Иньяки играл при пяти разных тренерах. Серия Уильямса растянулась на отрезки «Атлетика» с Эрнесто Вальверде, Хосе Анхелем Сигандой, Эдуардо Бериццо, Гаиской Гаритано и Марселино. Страйкер пригождался каждому из коучей, а его полезность украшает мощная история жизни.

Иньяки Уильямс и Марселино Фото: Getty Images

«Атлетик» не заигрывал темнокожих футболистов до 2011 года. Пока за «галактикос» подчищал Клод Макелеле, а Лео Месси конкурировал с Самюэлем Это’О, клуб из Бильбао придерживался строгой политики: не брать в состав игроков, которые родились за пределами Страны Басков. Местные территории непопулярны среди мигрантов. В 2012-м доля приезжих в Эускади составляла лишь 7,2% (в среднем по Испании – 12,3%), так что черпать басков во втором поколении тоже было неоткуда.

Первым черным игроком «Атлетика» оказался Хонас Рамальо, корни которого уходят в Анголу. Защитник отбегал лишь восемь матчей за взрослую команду и скромно покинул Бильбао в 2016-м. Иньяки дебютировал в основе за два года до его отъезда.

Хонас Рамальо защищается против Криштиану Роналду Фото: Getty Images

До 20 лет главной загадкой в жизни Иньяки оставалась история родителей. Юный Уильямс не понимал, как оказался в Испании. Единственным намеком служили проблемы отца со стопами. Оказалось, трудности возникли из-за пешего перехода через Сахару.

Семья Иньяки решилась на миграцию до рождения сына, во время беременности матери. Часть пути Уильямсы-старшие преодолели на грузовике, часть – пешком через пустыню, разогретую до 40-50 градусов. «Некоторые сдавались посреди пути, другие погибали. Сахара наполнена ворами и насильниками. Подставляли попутчики, которые бросали мигрантов посреди дороги без еды и воды», – описывал форвард «Бильбао» в интервью The Guardian.

Иньяки Уильямс Фото: Getty Images

Родители Иньяки добрались до Мелильи, испанского города на побережье Африки. В пункте назначения семью подстерег полицейский. Беглецам из Ганы не хватало документов, так что новая страна встретила их тюрьмой.

К родителям Иньяки приставили адвоката из благотворительной церковной организации. Судебный защитник понял: единственным оправданием для Уильямсов будет миграция с воюющих территорий. Так мать и отец будущей звезды «Атлетика» разорвали ганские документы и представились беженцами из Либерии. Местное правосудие направило беглецов в Бильбао.

Иньяки Уильямс Фото: Getty Images

Несмотря на миграцию родителей и рождение в Испании, Уильямса преследует ганская федерация футбола. Местные чиновники мечтают, чтобы Иньяки выступал за африканскую сборную.

Уильямс – не единственный футболист, который отклонил призыв сборной Ганы. Помимо Иньяки, от африканской сборной отвернулись Мемфис Депай, Коди Гакпо, Мирон Боаду и Жереми Доку. Фред Паппу, бывший спортивный чиновник страны на Гвинейском заливе, обвиняет соцсети. «Людям предоставили свободу выражения в интернете. Болельщики советуют футболистам не играть за сборную Ганы. Реакция соцсетей напрямую влияет на выбор игроков», – утверждал функционер в 2021 году.

Сборная Ганы по футболу Фото: Getty Images

Охота на Уильямса началась в 2015-м, когда страйкеру исполнилось 20 лет. Нападающего вызвали в сборную Испании U-21, что расстроило ганскую федерацию футбола. «Мы не проиграем, пока Иньяки не будет заигран за взрослую команду. Наша организация хочет привлечь всех хороших футболистов с ганскими корнями к игре за сборную», – рассуждал Ибрагим Санни Даара, пресс-атташе африканской команды.

Спустя год давление на Иньяки усилилось. Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант публично восхитился игрой юного страйкера. В ответ коуч испанцев Висенте дель Боске намекнул, что Уильямс может получить место в заявке на Евро-2016. До турнира форвард не добрался: переднюю линию заселили Нолито, Альваро Мората и Ариц Адурис, с которым янгстер конкурировал в «Бильбао».

Ариц Адурис Фото: Getty Images

«Иньяки раскрывается в «Атлетике». Мы все еще хотим забрать его в сборную», – не унимался президент ганской федерации футбола Квази Ньянтаки. Через два года чиновники стали названивать Иньяки напрямую и организовали встречу между тренерским штабом сборной и родителями Уильямса. «Со спортивной точки зрения будет лучше играть за Испанию», – отсекал страйкер.

Несмотря на отказ от игры за сборную, Иньяки восхищался культурой предков. Каждое межсезонье страйкер посещал историческую родину, где встречался с родственниками и наслаждался местной едой. Африканские обеды Уильямс предпочитал и в Бильбао, где мать готовила фуфу, традиционное блюдо из манной крупы с бананами. Еще форвард владеет чви – одним из наречий языка акан, распространенного в Аккре.

Иньяки Уильямс Фото: Getty Images

В 2021-м футбольная федерация Ганы угомонилась, а Иньяки подробно объяснил отказ Сиду Лоу, британскому футбольному журналисту. «Моя цель – играть за сборную Испании. Я привержен тому месту, в котором вырос. Никогда не забуду родительские корни, но себя ощущаю баском», – подчеркнул форвард. Уильямс добавил: занимать места футболистов, которые полностью привержены африканской стране, было бы неправильно.

Другим фактором отказа оказалась мама Иньяки. Героиня, которая пересекла испанскую границу в положении, испугалась резкой критики от ганского населения: «Не переживу всех оскорблений и ругани, которая сыпется на сборную из-за поражений. Достается родителям игроков, даже матерям. Вспомните, как страдала семья Асамоа Гьяна после ЧМ-2010».

Асамоа Гьян Фото: Getty Images

Рвение ганской федерации футбола понятно. Иньяки выделяется в «Атлетике» не только редким для команды цветом кожи. Уильямс – лучший бомбардир «Бильбао» в Ла Лиге-2021/22 с пятью мячами. Согласно xG, страйкер должен был забить больше шести. Причина – отличное чувство пространства, которое сказалось на всех голах форварда в чемпионате.

Ниже – несколько примеров. В матче с «Сельтой» гол Иньяки оказался победным. Уильямс воспользовался тем, что защитник следил за Ойханом Сансетом, и аккуратно бежал справа, чтобы не потерять свободную зону.

Уильямс выбирает нужную скорость, чтобы не потерять открытое пространство перед голом в ворота «Сельты» Фото: Other Agency

Похожий эпизод случился в матче с «Мальоркой». «Атлетик» вновь отобрал мяч на чужой половине, Икер Муниаин вступил в штрафную, а Иньяки использовал рывок Асьера Вильялибре. Бородатый партнер Уильямса увел защитника и создал зону – этнический ганец тут же ею воспользовался.

Уильямс открылся в зоне, которая освободилась из-за рывка Вильялибре Фото: Other Agency

19 декабря Иньяки оформил первый дубль в сезоне-2021/22. Жертвой оказался «Бетис». Дебютный мяч Уильямса влетел на второй минуте. Страйкер использовал движение Виктора Руиса: защитник выдернулся из первой линии, чтобы напугать Муниаина.

Уильямс открылся под пас Муниаина перед первым голом в ворота «Бетиса». Иньяки нашел пространство из-за смещения чужого защитника Фото: Other Agency

Перед вторым голом Иньяки усмехнулся над другим защитником «Бетиса», Марком Бартрой. Уильямс подцепил мяч у угла штрафной и создал пространство для удара резким движением влево. Единственное – страйкеру повезло с выстрелом, который проскочил в ближний угол.

Уильямс отрывается от Бартры перед вторым голом в ворота «Бетиса» Фото: Other Agency

Каждый гол Иньяки в Ла Лиге-2021/22 вытек из чуткости к пространству. Уильямс отлично сканирует поле и чувствует движения защитников. Результат – страйкер превращает любые ошибки защитников в удары и моменты.

22 декабря «Атлетик» закроет 2021 год матчем с «Реалом». Марселино, тренер баскской команды, ожидает от Иньяки топового перфоманса и объясняет секрет долголетия: «Иньяки – очень важный игрок для «Атлетика». Уильямс быстр, растягивает защиту и проникает вглубь одновременно. Как и любой нападающий, иногда он проседает по голам, но слабая результативность не влияет на подход к делу. На мой взгляд, Иньяки останется главным футболистом команды на долгие годы».

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