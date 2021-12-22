Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал о вере в Бога и о том, как он пришел к ней.

Господь коснулся моего сердца со временем. У каждого есть свой момент уверовать. Я пришел к этому не сразу, раньше жил по мирским принципам. Но стал задавать себе вопросы, на которые сначала не находил ответа – что и почему со мной происходит. Не ощущалось спокойствия внутри, что-то было не так.

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Но потихонечку стал находить ответы. И они пришли ко мне через православие. Конечно, некоторые детали должны оставаться при мне, это личное. Но для меня вера сейчас стала смыслом жизни, она очень помогает двигаться вперед. Стараюсь как можно чаще исповедоваться, причащаться.

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– Кто-то вас к вере привел или пришли к ней абсолютно самостоятельно?

– Мне кажется, меня к ней привели обстоятельства.

– Какие именно?

– Внутренняя тревога и постоянные неудачи. Травмы тоже сыграли свою роль. Стал спрашивать сам себя: почему у меня есть вроде бы все – слава, деньги, а мира душевного нет? что и почему делаю неправильно?

И когда появились такие вопросы, возникли и ответы, и люди, которые мне в этом помогают. Самое интересное, что Господь стал посылать мне тех, благодаря кому я совершенствуюсь не только внешне, но и внутренне. Считаю, что это главное для человека, – рассказал Черышев.

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