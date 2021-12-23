Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал информацию об уходе Феррана Торреса в «Барселону». Коуч объяснил, почему испанский футболист покидает манкунианцев.

«Мы не такой клуб, как другие, в которых игрок хочет уйти, а владелец просит остаться. Если они хотят уйти, потому что чувствуют, что будут счастливее в другом месте, им нужно это сделать. Я рад за него», – сказал Гвардиола.

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Источник: твиттер журналиста BBC Саймона Стоуна.

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