Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал информацию об уходе Феррана Торреса в «Барселону». Коуч объяснил, почему испанский футболист покидает манкунианцев.
«Мы не такой клуб, как другие, в которых игрок хочет уйти, а владелец просит остаться. Если они хотят уйти, потому что чувствуют, что будут счастливее в другом месте, им нужно это сделать. Я рад за него», – сказал Гвардиола.
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Торрес – самый эффективный в сборной Испании. Но Ферран мог закончить с футболом.
Источник: твиттер журналиста BBC Саймона Стоуна.
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