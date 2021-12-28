Вингер сборной Испании Ферран Торрес перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити». Об этом объявил официальный сайт каталонского клуба.
С «сине-гранатовыми» Торрес подписал контракт на пять лет, его отступные составят 1 млрд евро. Как сообщал Фабрицио Романо, за трансфер каталонцы заплатили 55 млн евро, а еще 10 млн предусмотрено бонусами.
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