Вингер сборной Испании Ферран Торрес перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити». Об этом объявил официальный сайт каталонского клуба.
С «сине-гранатовыми» Торрес подписал контракт на пять лет, его отступные составят 1 млрд евро. Как сообщал Фабрицио Романо, за трансфер каталонцы заплатили 55 млн евро, а еще 10 млн предусмотрено бонусами.
Ad
Почему Ферран покинул «Манчестер Сити»? Хосеп Гвардиола доступно объяснил.
Чемпионат Испании
«Барса» приобрела Торреса, хотя потеряла Месси. Откуда деньги?
Торрес – самый эффективный футболист в сборной Испании. Но Ферран мог закончить с футболом.
Чемпионат Испании
Гвардиола рассказал, почему Ферран уходит из «Сити» в «Барсу»
Лига наций
Торрес – самый эффективный в Испании. Но мог закончить с футболом
Реклама
Ad
Реклама
Ad