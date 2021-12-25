Летнее трансферное окно вскрыло огромные финансовые трудности «Барселоны». Клуб привычно выписал несколько известных новичков, но столкнулся с запретом Ла Лиги их регистрировать из-за огромных долгов. В августе дыра в бюджете составила страшные 1,3 млрд евро. При этом «сине-гранатовые» уже договорились с Мемфисом Депаем, Серхио Агуэро и еще несколькими игроками, а еще пытались сохранить Лионеля Месси.

Звезды примчались в Каталонию без права играть, ведь Ла Лига отказывалась регистрировать новобранцев, пока клуб не решит проблему с дефицитом бюджета. Новый заем в 525 млн евро и несколько продаж подправили состояние, но до реального излечения было еще очень далеко. Например, «Барса» могла сохранить Месси только если бы аргентинец пошел на 90-процентное сокращение зарплаты. Обладатель «Золотого мяча» был готов урезать оклад на половину, но заниматься альтруизмом на закате карьеры не входило в планы Лео, и он с грустью ушел в «ПСЖ».

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Главной проблемой каталонцев оказалась разрывающаяся зарплатная ведомость. В сезоне-2019/20 клуб потратил на оклады немыслимый 671 млн евро – с запасом больше всех в лиге. На гонорары отходило 103% реальных доходов клуба, что противоречило фэйр-плей УЕФА и внутренним правилам Ла Лиги. В Испании можно выбрасывать на зарплаты 70% поступлений, нарушители, типа «Барселоны» – только 25%. «Этот показатель на 20-25% больше, чем у наших конкурентов», – признавал президент «Барсы» Жоан Лапорта.

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Жоан Лапорта Фото: Getty Images

Ла Лига тщательно следит за состоянием клубов, чтобы не допускать кризисов и продолжать финансовый рост лиги. Экономический отдел испанского чемпионата с 2013 года контролирует бюджеты команд и определяет сумму, которую они могут потратить. Система и прихлопнула «Барселону» летом 2021-го, когда из-за гигантских долгов запретила оформлять новичков. Так лига пытается избежать экономических проблем – действует на опережение в отличие от УЕФА, санкции которого накладываются уже после нарушения фэйр-плей.

Летом 2021-го экономический отдел постановил, что допустимые траты каталонцев на зарплаты – чуть больше 100 млн евро. Продажи Эмерсона Рояла (25 млн евро), Хуниора Фирпо (15), Жан-Клера Тодибо (8,5), Карлеса Аленья (5) принесли больше 40 миллионов и немного облегчили зарплатные обязательства. Аренды Антуана Гризманна, Миралема Пьянича и Франсишку Тринкау тоже освободили десятки мультов. Особенно помогло избавление от француза, который рубил около 30 млн за сезон. Плюс «Атлетико» летом выкупит нападающего за 40 миллионов евро.

Также ветераны клуба Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс пошли на уступки: согласились на весомое сокращение зарплаты. Пике вообще отказался от половины 12-миллионой зп, благодаря чему «Барселона» оформила Мемфиса Депая и Эрика Гарсию. Правда, одномоментное сокращение окладов звезд не лишило каталонцев обязательств перед ними. Сделка между игроками и клубом – отсрочка, футболисты все равно получат свои деньги.

Еще одной лазейкой для исправления финансового положения могла стать сделка между Ла Лигой и люксембургским фондом CVC Capital Partners. Инвесторы давали 2,7 миллиарда евро, за которые получат права на владение 10% бизнеса в течение 50 лет. Кэш распределился бы между командами всех уровней испанского футбола – проценты капнут даже любителям. 90% (2,4 млрд) упали бы клубам Ла Лиги – дополнительные 270 млн могли бы покрыть трансферы каталонцев и сохранить Месси. Однако «Барселона», «Реал» и «Атлетик» выступили против сделки. Позже к ним прибавился и «Овьедо» из Сегунды.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас Фото: Getty Images

Топ-клубы мгновенно взбунтовались: летом президент Ла Лиги Хавьер Тебас договорился с инвесторами за спинами руководителей команд и, по сути, поставил их перед фактом, отведя на ознакомление с деталями важного соглашение жалкие 48 часов перед стартом сезона. «Барса» и «Реал» обеспокоились тем, что отдадут часть прав на 50 лет в руки непонятных инвесторов. Кто-то увидел в их возмущении отголоски Суперлиги: контракт с CVC осложнил бы вход туда испанских топов.

«Мы могли подписать Месси, если бы согласились на сделку Ла Лиги по передаче прав CVC. Но это контракт на 50 лет. Мы не могли войти в сделку с Ла Лигой и оставить «Барсу» без доходов на полвека. Решили не подвергать клуб риску», – объяснил отказ Лапорта.

Люксембургские инвесторы не ворвались в футбольный рынок, 12 августа Ла Лига объявила о срыве сделки. Но уже 10 декабря Тебас все же подписал контракт с CVC: 37 из 42 клубов Примеры и Сегунды проголосовали «за», один неназванный клуб остался нейтрален. Против выступили уже упомянутые «Реал», «Барса», «Атлетик» и «Овьедо». Соперники по Класико объединились против общего врага и вместе с басками подали иск на Ла Лигу.

«Это наносит непоправимый ущерб всему испанскому футбольному сектору и грубо нарушает самые элементарные принципы испанского спортивного законодательства и устава Ла Лиги. Это незаконная сделка», – заявили клубы при подаче иска. Следствие только началось и наверняка продолжится долго, ведь у обеих сторон хватает аргументов.

«Барса» отказалась от денег, но купила дорого Торреса. Как?

Драматичное завершение карьеры Агуэро из-за проблем с сердцем освободило в ведомости 12 млн евро. Суммы все равно недостаточно для регистрации Торреса, несмотря на его небольшой оклад в «Сити» – чуть меньше трех млн евро в год. Для самого Феррана финансовые сложности клуба не важны – он мечтает о «Барселоне» и готов пойти на понижение зарплаты.

«Торрес прямо сказал, что хочет уйти из команды. Я просто решил не мешать. Мы не такой клуб, как другие, в которых игрок хочет уйти, а владелец просит остаться. Если они хотят уйти, чтобы чувствовать себя счастливее в другом месте, им нужно это сделать. Я рад за него», – рассказал о решении Торреса Пеп Гвардиола.

Пеп Гвардиола и Ферран Торрес Фото: Getty Images

Каталонцы договорились с «Сити» о 55 млн евро, плюс 10 бонусных. Изначально «горожане» выбивали 70 мультов, но каталонцы точно не в состоянии потянуть такую сумму. С летним ограничением, по которому «Барса» может тратить только 25% прибыли, клубу придется больше зарабатывать. Ведь, например, из полученной сотни на траты пойдет только 25 миллионов. Сейчас «сине-гранатовые» не имеют права зарегистрировать испанца даже на принятых условиях, но при этом трансфер считается уже состоявшимся. Откуда «Барса» возьмет деньги?

«Сине-гранатовые» рассчитывают вышвырнуть зимой кучу игроков, которые почти не приносят пользы, но при этом пожирают финансы. Самуэль Умтити, Клеман Лангле, Сержиньо Дест, Оскар Мингеса, Люк де Йонг, Нето, Иньяки Пенья и Филиппе Коутиньо вошли в список на продажу. Вырученные на трансферах и сэкономленные на зарплатах деньги пойдут на Феррана. Неплохой план, осталось найти покупателей, с чем могут возникнуть трудности. Например, Умтити из-за травм и привозов толком не играет с сезона-2017/18, но при этом каталонцы так никуда и не пристроили француза, который до сокращения зарплаты получал 9 млн евро в год.

Дополнительно в стратегию «Барселоны» вошел совсем унизительный для топ-клуба пункт. За «сине-гранатовых» больше не сыграет арендованный у «Рапида» Юсуф Демир, так как следующий матч активирует опцию выкупа. Проспект отбегал девять игр за полгода, десятый обойдется в 10 млн евро. Чтобы избежать финансовых потерь, каталонцы расторгнут аренду янгстера, который в зимнее трансферное окно вернется в Австрию.

Юсуф Демир, «Барселона» Фото: Getty Images

Тактика покупки Торреса включает не только продажи игроков. Испанец действительно будет получать гроши в первые полгода контракта, чтобы вписаться в правила Ла Лиги. Далее оклад вырастет, ведь лига составляет финансовые ограничения перед каждым сезоном. Плюс сумма трансфера будет амортизироваться на протяжении пятилетнего контракта футболиста.

Продажи игроков помогут «Барсе» вписаться в финансовый регламент Ла Лиги, однако в бюджете продолжит сверкать миллиардный долг. Часть из него – краткосрочные кредиты, которые нужно выплачивать вовремя, иначе клуб точно познает банкротство. Для этого «сине-гранатовые» оформили новую ссуду: инвестиционный банк Goldman Sachs подкинул «Барселоне» 500 млн евро.

Торрес точно нужен «сине-гранатовым». В последних турах в атаке появлялись совсем уж ноунеймы. На фоне Феррана Ютгла и Абде Эззалзули даже Мартин Брэйтуэйт выглядит звездой. Покупка испанца – инвестиция «Барселоны» для попадания в Лигу чемпионов. Сейчас 5-кратный победитель ЛЧ торчит в двух очках от четвертой строчки, которую занимает «Райо Вальекано». Непопадание в престижный еврокубок – еще одна потеря денег, ведь УЕФА щедро отстегивает клубам ЛЧ.

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