Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн может перейти в «Реал», а не в «Манчестер Сити».

Норвежский футболист заинтересовал «Мадрид», который готов заплатить за него 75 млн евро следующим летом. «Сити» также планировал воспользоваться опцией и отдать за Холанна сумму отступных.

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Чемпионат России Холанн обратился к «Краснодару» после трансфера Ботеима 19 ЧАСОВ НАЗАД

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Чемпионат Германии «Сити» готов заплатить за Холанна 75 млн евро летом (Bild) ВЧЕРА В 06:48