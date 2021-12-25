Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн может перейти в «Реал», а не в «Манчестер Сити».
Норвежский футболист заинтересовал «Мадрид», который готов заплатить за него 75 млн евро следующим летом. «Сити» также планировал воспользоваться опцией и отдать за Холанна сумму отступных.
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«МЮ» так хочет подписать Эрлинга, что пообещал новому тренеру Ральфу Рангнику солидный бонус, если он привезет норвежца на «Олд Траффорд».
Источник: Bild.
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«Сити» готов заплатить за Холанна 75 млн евро летом (Bild)
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