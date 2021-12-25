Футболисты «Барселоны» остались без рождественских подарков от клуба впервые за долгое время. Всему виной – непростая экономическая ситуация.

Когда клубом руководил бывший президент Жозеп Бартомеу, рождественские подарки вручались регулярно. Как правило, что-то из техники или электроники, к примеру, последние модели айфонов и айпадов. В прошлом году, когда шла подготовка к выборам нового президента, форвард Антуан Гризманн подарил одноклубникам кошельки от французского люксового бренда.

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В этом году футболисты рассчитывали на возобновление традиции со стороны нового руководства во главе с Жоаном Лапортой, однако из-за режима экономии, в котором находится «Барселона», этого не произошло.

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Источник – As.

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