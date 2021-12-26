Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет помешать «Реалу» приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна.
Лапорта переживает, что «Мадрид» подпишет сразу и норвежца, и Килиана Мбаппе. Во время рабочих встреч глава «Барсы» обещал сделать все, чтобы сорвать трансфер Холанна в «Реал». Лапорта ищет способ приобрести норвежского форварда, но в первую очередь он нацелен помешать переходу Эрлинга в «Мадрид», чтобы в стане конкурента не сложилось трио Мбаппе – Холанн – Винисиус.
Ad
Холанн – один из претендентов на «Золотой мяч» в 2022-м. Объяснили, почему именно он возьмет приз.
Трансферы
«Сити» продаст четырех игроков ради трансфера Холанна
21-летний Эрик Ботеим перешел в «Краснодар» из «Будё/Глимт» и подписал контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера – рекорд Норвегии. Столько не платили даже за Холанна.
Источник: Marca.
Чемпионат Испании
«Реал» может перехватить Холанна у «Сити» (Bild)
Чемпионат России
Холанн обратился к «Краснодару» после трансфера Ботеима
Реклама
Ad
Реклама
Ad