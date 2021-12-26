Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет помешать «Реалу» приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Лапорта переживает, что «Мадрид» подпишет сразу и норвежца, и Килиана Мбаппе. Во время рабочих встреч глава «Барсы» обещал сделать все, чтобы сорвать трансфер Холанна в «Реал». Лапорта ищет способ приобрести норвежского форварда, но в первую очередь он нацелен помешать переходу Эрлинга в «Мадрид», чтобы в стане конкурента не сложилось трио Мбаппе – Холанн – Винисиус.

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Трансферы «Сити» продаст четырех игроков ради трансфера Холанна ВЧЕРА В 10:14

21-летний Эрик Ботеим перешел в «Краснодар» из «Будё/Глимт» и подписал контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера – рекорд Норвегии. Столько не платили даже за Холанна

Источник: Marca.

Чемпионат Испании «Реал» может перехватить Холанна у «Сити» (Bild) ВЧЕРА В 07:17