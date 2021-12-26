«Барселона» продолжает реализовывать товары, связанные с Лионелем Месси.
В официальном магазине каталонцев по-прежнему можно купить футболку с оригинальным автографом Месси стоимостью 1170 евро. За 643,5 евро можно приобрести капитанскую повязку, подписанную Лео. Каталонцы также продают вещи с подписями других легенд – за футболку с автографом Андреса Иньесты или Хави придется заплатить 2950 евро.
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Пока «Барселона» распродает остатки, «ПСЖ» отправляет новые футболки Лео по всему миру. Недавно парижане продали первый миллион маек с номером 30.
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Кто-то радуется переходу Месси, а кто-то – не очень. У Неймара и Мбаппе произошел разлад после прихода аргентинца в «ПСЖ».
Источник: Marca.
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