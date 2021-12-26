«Барселона» продолжает реализовывать товары, связанные с Лионелем Месси.

В официальном магазине каталонцев по-прежнему можно купить футболку с оригинальным автографом Месси стоимостью 1170 евро. За 643,5 евро можно приобрести капитанскую повязку, подписанную Лео. Каталонцы также продают вещи с подписями других легенд – за футболку с автографом Андреса Иньесты или Хави придется заплатить 2950 евро.

Ad

Чемпионат Германии «Для Месси все выглядит легко». Левандовский сравнил Лео и Криша 22/12/2021 В 04:21

Кто-то радуется переходу Месси, а кто-то – не очень. У Неймара и Мбаппе произошел разлад после прихода аргентинца в «ПСЖ».

Источник: Marca.

Чемпионат Испании Черышев: «Пару раз ругался с Месси» 21/12/2021 В 04:55