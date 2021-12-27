Нападающий «Реала» Эден Азар может стать частью сделки по трансферу защитника Риса Джеймса из «Челси».
Согласно информации El Nacional, мадридский клуб заинтересован в усилении позиции правого защитника. Приоритетной целью Карло Анчелотти стал Рис Джеймс – итальянский коуч уже попросил Флорентино Переса приобрести латераля. И президент «Реала» намерен решить 2 проблемы одновременно: подписать Джеймса и избавиться от Азара, который так и не смог стать своим в Мадриде за 2,5 года на «Сантьяго Бернабеу».
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Как отмечает источник, владелец «Челси» Роман Абрамович был бы рад вернуть Азара на «Стэмфорд Бридж», но не хочет, чтобы это произошло за счет потери одного из ведущих игроков его клуба.
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Источник: El Nacional
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