«Реал» собирается согласовать условия контракта с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе в ближайшее время.
Мадридский клуб и футболист хотят завершить переговоры об условиях трансфера поскорее, но стороны будут общаться очень осторожно, потому что Мбаппе не хочет испортить отношения с «Парижем», особенно перед матчем с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 1 января 2022 года Мбаппе получит право вести переговоры с любым клубом о переходе на правах свободного агента.
Ad
Ранее сообщалось, что «Реал» отложит подписание контракта с Килианом Мбаппе из-за матчей с «ПСЖ» в ЛЧ.
Чемпионат Франции
Мбаппе – о игре с Месси: «Ради побед я готов на уступки»
Еще Мбаппе предсказал, что «ПСЖ» победит «Реал» в 1/8 финала.
Источник: AS.
Чемпионат Франции
Мбаппе: «ПСЖ» победит «Реал» в Лиге чемпионов»
Футбол
Еще одна премия, где игроком года стал не Левандовский. Согласны?
Реклама
Ad
Реклама
Ad