«Реал» собирается согласовать условия контракта с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе в ближайшее время.

Мадридский клуб и футболист хотят завершить переговоры об условиях трансфера поскорее, но стороны будут общаться очень осторожно, потому что Мбаппе не хочет испортить отношения с «Парижем», особенно перед матчем с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 1 января 2022 года Мбаппе получит право вести переговоры с любым клубом о переходе на правах свободного агента.

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Ранее сообщалось, что «Реал» отложит подписание контракта с Килианом Мбаппе из-за матчей с «ПСЖ» в ЛЧ.

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Еще Мбаппе предсказал , что «ПСЖ» победит «Реал» в 1/8 финала.

Источник: AS.

Чемпионат Франции Мбаппе: «ПСЖ» победит «Реал» в Лиге чемпионов» ВЧЕРА В 19:54