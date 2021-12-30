Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может перейти в «Барселону». В данный момент форвард выступает за «Ювентус» на правах аренды.

Главный тренер каталонцев Хави попросил руководство как можно скорее подписать Морату. Коуч уже общался с футболистом, а переговоры по нему будут вести не только «Атлетико» и «Барселона», но «Ювентус», у которого есть право выкупа игрока. Пока неизвестно, какую позицию займет «Турин» в переговорах – и «Юве», и «Барса» испытывают финансовые проблемы. Каталонцам придется кого-то продать, чтобы облегчить зарплатную ведомость.

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Мората – воспитанник «Реала». Он выступал за «Мадрид» с 2010-го по 2014-й и с 2016 по 2017 год. Испанец участвовал на Евро-2020, где не реализовал решающий пенальти в серии против Италии. Объясняем, почему Мората – один из самых странных нападающих мира

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Источник: Marca.

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