В составе «Барселоны» выявлена массовая вспышка коронавируса.
Каталонский клуб проинформировал в твиттере, что сегодня положительные тесты на ковид сдали Филиппе Коутиньо, Сержиньо Дест и Абде Эззалзули. Ранее коронавирус был выявлен у Жорди Альбы, Дани Алвеса, Клемана Лангле, Самуэля Умтити, Алекса Бальде, Усмана Дембеле и Гави. Ковидом заразились уже 10 игроков «Барселоны».
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Таким образом, в распоряжении Хави осталось лишь 9 здоровых игроков основной команды, из которых двое – вратари. Как сообщает журналист Sport Тони Хуанмарти в твиттере, это Марк-Андре тер Стеген, Нето, Оскар Мингеса, Эрик Гарсия, Жерар Пике, Рональд Араухо, Френки де Йонг, Рики Пуч и Люк де Йонг.
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Следующий матч «Барселоны» в Ла Лиге состоится уже проведет 2 января – на выезде с «Мальоркой». Чтобы набрать необходимое количество футболистов для заявки, каталонцам не хватает 13 игроков. Видимо, добирать необходимое количество футболистов «Барсе» придется за счет воспитанников.
Возможно, в заявку на игру с «Мальоркой» попадет новичок «Барсы» Ферран Торрес. За вингера руководство каталонцев отвалило «Ман Сити» 55 млн евро.
Другим зимним трансфером «Барселоны» может стать воспитанник «Реала». Хави не только усиливает атаку, но и дразнит вечного соперника.
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