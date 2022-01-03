«Реал» объявил о намерении продать зимой Гарета Бэйла и Иско. Клуб пытается вышвырнуть протухших звезд уже несколько лет, особенно затянулось расставание с валлийцем: его «бланкос» сплавляют с 2018 года. Бэйл открыто смеялся над клубом в медиа, говоря, что для него даже гольф важнее игры за «Реал», в котором он просто рубит деньги (чуть больше 30 млн евро в год). «Уэльс. Гольф. Мадрид» – шутка, которая выражала отношение игрока к происходящему в карьере. Иско выглядит более положительным персонажем, который так и не раскрыл талант в «Реале». Обоих футболистов доконали травмы и несоответствие тактическим планам тренеров, но они – далеко не единственные, кто сгнил в «Мадриде».

Бэйл практически не играет за «Реал» с сезона-2019/20. За без малого три года 100-миллионный вингер провел всего 65 игр, в которых отбегал 4072 минуты – для сравнения, 18-летний Педри отпахал в прошлом сезоне за «Барселону» 3526 минут. Валлиец давно превратился в запасного, хотя в 2013-м залетал в «Мадрид» полноценным партнером Криштиану Роналду. Падение Гарета началось еще за несколько лет до этого отрезка, но раньше он хотя бы пытался бороться с ситуацией. Сейчас ему наплевать на реальность.

Ad

Одна из причин разложения вингера – травмы. Повреждения издевались над ним в «Реале», хотя за шесть лет до этого в «Тоттенхэме» он пропустил из-за них лишь 21 игру. В «Мадриде» только в сезоне-2021/22 он проболел столько же. Хронические проблемы лучшего бомбардира сборной Уэльса – травмы спины и повреждения мышц бедер и голени. Пытаясь исправить ситуацию в тренажерном зале, Гарет только усугубил ситуацию: превратился в атлета, но перетренированные мышцы часто травмировались и не давали набирать форму.

Чемпионат Испании Пеллегрини выносил «Зенит» с неудачниками. Сенсацию остановил скандал 20/12/2021 В 06:16

Гарет Бэйл («Реал Мадрид») Фото: Getty Images

«Травмы – помеха для любого футболиста. Он взрывной и сильный, но эта энергия иногда причиняет ему вред и превращается в травмы. Из-за своей взрывоопасности он подвержен повреждениям такого рода. Мышечных травм больше, чем переломов. Это все из-за случайностей. Убежден, что это не психическая проблема. Из-за его энергичного стиля плохая разминка или холодный день могут принести физические проблемы или напряжения, из-за которых может возникнуть травма. Когда он на пике, любой контакт может вызвать проблему», – сочувствовал экс-тренер «Реала» и «Тоттенхэма» Хуанде Рамос.

Частые травмы болельщики оправдывали различными теориями: кто-то считал, что надломлена психика футболиста, кто-то видел причину в изменившейся позиции Гарета. Любимое место валлийца – левый фланг атаки. Главный хайлайт мадридской карьеры Бэйла – гол «Барселоне» в финале Кубка Испании в 2014 году – случился как раз после ошеломительного спринта по левому краю.

Перемещение на правый фланг вошло в общее изменение тактической роли валлийца. Он приходил в клуб стремительным бегунком с мощным ударом и приличным дриблингом на скорости, но во второй половине 2010-х «Мадрид» трансформировался в менее контратакующую команду. В позиционных атаках скиллы Гарета становились уже не такими полезными, тем более на скамейке выросли более подходящие исполнители: прогресс Марко Асенсио и Иско затмевал даже ценник Бэйла.

«Я бы сказал, что его регресс связан с тем, что профиль и характеристики Бэйла отличаются от тех, которые сейчас используются в «Реале». Они играют в более прерывистую, техничную игру, с большим контролем мяча, а он игрок с другими качествами. Мы должны поместить футболиста в среду, где он чувствует себя наиболее комфортно, и где он может развивать свои достоинства. В подходящих условиях его практически не остановить. Вы не можете просить его играть как Модрич или Кроос. Точно так же, как вы не можете попросить Модрича пробежаться как Гарет», – добавил Рамос.

Хуанде Рамос и Гарет Бэйл, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Вдобавок к игровым проблемам на Бэйла рухнули бытовые сложности. За почти уже 10 лет в Испании он так и не освоил местный язык, за что подвергся массовой травле. «Бэйл говорит только по-английски, а между собой мы изъясняемся жестами», – подставил экс-партнера Марсело.

В Гарете видели преемника Роналду, но он не справился с миссией и получил за это хейт. Плюс дорогущий валлиец отбирал место в основе у местных игроков, за что ловил критику не только от болельщиков «Реала», но и от зрителей по всей стране. Последним эпизодом войны Бэйла и клуба стало противостояние с Зинедином Зиданом. Француз еще перед трансфером игрока в 2013-м внушал Флорентино Пересу, что парень не подойдет под утонченный стиль «бланкос». Разумеется, как только Зизу стал главным тренером, а его полномочия расширились, он начал выдавливать валлийца. «Бэйл не играл, потому что близок к уходу. Надеюсь, он сможет уйти поскорее. Мы работаем над этим», – раздражался Зидан на предсезонке летом 2019-го.

Толком не играющий вингер продолжал получать гигантскую зарплату – еще один минус в отношениях с общественностью. Нежелание снизить оклад и даже перейти в другой клуб, где не будет такого же кэша, коробило сильнее поражений в Класико. Игрок не ушел в Китай как раз потому, что азиаты не тянули оклад валлийца. А варианты с «МЮ» и «Челси» так и остались слухами. По контракту гольфисту осталось всего полгода и, кажется, он справился со своей задачей – досидеть до конца соглашения. Но изгоем в «Мадриде» Гарет стал не только по своей вине: общественная травля и война с Зиданом закопали отношения с двух сторон.

Иско казался пострадавшим из-за Бэйла. Гарет занимал место в атаке, на котором болельщики больше хотели видеть местного таланта. Действительно, испанец за девять сезонов в «Мадриде» так и не стал основным во многом из-за тренерских перестановок. Полузащитник всего раз перепрыгнул отметку в 2000 сыгранных минут в Ла Лиге за «бланкос» – в розыгрыше-2014/15 (2338). При этом худший показатель – 23 матча в сезоне-2019/20. То есть испанец, появившись в большей части игр, все равно имел крохотное время на поле. В прошлом сезоне в 25 играх чемпионата он провел жалкие 897 минут.

Иско Фото: Getty Images

Тренеры ценили умного полузащитника, но, несмотря на их похвалы, технарь не имел твердого места в старте. «Иско знает, что я рассчитываю на него, и он мне нравится как игрок», – отзывался Зидан. У игрока сложились классные отношения с Карло Анчелотти, но и при итальянце парень стабильно не заиграл, хотя при Карло установил рекорд по минутам на поле. «Он быстрее, чем другие игроки. С теми качествами, которые у него есть, он может забить много голов, особенно в ситуации один на один. Он будет для нас важным игроком», – комментировал Карло в начале этого сезона.

На протяжении всей карьеры Иско задевали травмы. Но эти повреждения не были такими серьезным, как у Бэйла. Испанец раз в три-четыре месяца пропускал из-за повреждений пару недель, а не пропадал месяцами. Главная проблема полузащитника – отсутствие лидерских качеств.

Обладая мощными скиллами, он не показывал их в важных матчах и порой косячил в ответственные моменты. За годы в «Реале» дриблер не забивал «Барселоне», всего раз вонзил «Атлетико» и дважды – «Валенсии» с «Атлетиком»: остальные жертвы Иско – андердоги. Полузащитник всегда держался в тени более харизматичных партнеров, которые решали в ответственные моменты. Например, в Лиге чемпионов, где мадридцы бьются каждый год, долгожитель Иско забил всего шесть мячей и лишь один в критичный момент – в проигранном полуфинале «Атлетико» (1:2) в сезоне-2016/17.

Показательно, что за одним из самых талантливых испанцев поколения давно уже не бегают иностранные топ-клубы. Когда проблемы с игровым временем вызывали резонанс, полузащитника осыпали слухи о грандах из АПЛ, а сейчас их сменили разговоры об «Эвертоне» или разбогатевшем «Ньюкасле». Испанец упустил шанс стать легендой «Реала», хотя полюбился болельщикам и президенту. Его контракт тоже истекает летом, продлевать который не собирается даже привязавшийся к игроку Фло.

С КЕМ «РЕАЛ» РАССТАЕТСЯ ЗРЯ? Бэйл Иско С обоими – оправданно

Как звезды загнивали раньше?

Бэйл и Иско – не единственные потерянные таланты мадридцев. В 2007-м клуб безжалостно сплавил Роналдо: великий бомбардир имел проблемы со здоровьем и дисциплиной, но не получил от клуба никакой помощи. Бразилец провел в «Мадриде» 4,5 года, за которые наколотил 103 мяча, но его уход – не красивое расставание с легендой, а бесстрастный выброс отработанного материала.

Нападающий феерил не только на поле, но и в ночных клубах. «Это было чудесное время: «Реал» и Мадрид – лучшее сочетание клуба и города, которое можно найти. Иногда я, возможно, слишком много тусовался, но на самом деле это было не так. Об этом ходят легенды, но они приукрашены. Я всегда был очень ответственным и старался не повредить тело. Да, после победы в матчах мне нравилось праздновать... а поскольку мы всегда побеждали, это было проблемой», – прикалывался форвард.

Роналдо, 2005 год Фото: Getty Images

Но клуб вместо диалога с нападающим и цивилизованного исправления проблем с дисциплиной устроил слежку. Сотрудники службы безопасности надзирали за бразильцем и врывались в ночные клубы, где тот кайфовал. «Флорентино [Перес] поставил бы у моих дверей охранников, но я все равно продолжал тусоваться. Я тоже их обходил. Некоторые даже присоединились к вечеринкам!» – радовался нападающий.

Образ жизни долго не мешал бразильцу, но к концу мадридской карьеры прибавились проблемы со здоровьем из-за травм и гипотиреоза – нарушение метаболизма. Пухлый нападающий разрывал защитников, но со временем бесил зрителей и тренеров. «Когда я забиваю – я гениальный. Когда нет – я толстый. Уже привык к этому», – рассуждал Зубастик весной 2006-го. Радикальным борцом с лишними килограммами бразильца оказался Фабио Капелло, который пришел в «Реал» летом 2006-го.

В сезоне-2006/07 Роналдо неожиданно исчез из основы «бланкос»: за первый круг тяжеловес появился только в 13 встречах во всех турнирах, в которых отстегнул четыре мяча. Капелло бомбил из-за лайфстайла весельчака и зимой без сожаления отпустил в «Милан». «Роналдо был самым талантливым из всех, с кем я работал. Но в то же время он доставлял мне больше всего проблем в раздевалке: устраивал вечеринки, делал все, что хотел. Однажды Ван Нистелрой сказал мне: «Мистер, в раздевалке пахнет алкоголем». Но если говорить о таланте, то он, без сомнений, величайший», – оправдывался итальянец.

Фабио Капелло и Роналдо («Реал») Фото: Getty Images

Неумение справляться с характерами звезд проявилось не только в бессердечном расставании с Роналдо. Выходки другого кайфарика из нулевых Гути тоже раздражали тренеров «Реала». Кантерано находился в «Мадриде» с 1986-го по 2010-й, но при уходе не получил ни капли признания заслуг. Несмотря на выходки за пределами поля, испанец был настоящим патриотом «бланкос»: терпеливо сидел на скамейке под звездами и полностью отдавался на поле, из-за чего получал травмы. Даже этот аспект подвергся критики: Капелло обвинял полузащитника в симуляции.

Ночная жизнь Гути доконала другого тренера – Мануэля Пеллегрини, который работал с испанцем в его последний сезон в «Реале». В розыгрыше-2009/10 полузащитник получал привычно небольшое игровое время, но за 26 матчей в Ла Лиге исполнил 10 результативных действий (2+8). Вечный запасной пропускал игры только из-за травм и, как минимум, выходил на замены, но чилиец все равно возненавидел полузащитника. В перерыве октябрьской встречи Кубка с «Алькорконом» игрок и тренер сцепились в раздевалке: послали друг друга, и на второй тайм испанец не вышел. Игру мадридцы слили 0:4, а Гути понял, что из «Мадрида» пора валить.

Последним пристанищем легенды «Реала» оказался «Бешикташ», но в Турции он тоже не задержался. Гути провел один полноценный сезон и закончил карьеру, а в родном клубе о нем быстро забыли. «Мне бы хотелось признания, прощального матча. Я почувствовал пустоту в клубе, в котором провел много времени. То же самое случилось со многими игроками «Мадрида», они думают, что заслуживают большего. Почему я ушел? Потому что в «Реале» стало слишком много лишних людей», – грустил испанец. Клуб постепенно выжимал воспитанника из основы и с каждым годом предоставлял на поле все меньше времени.

Криштиану Роналду, Гути, «Реал», 2010 Фото: Getty Images

Хамес Родригес – один из самых свежих кейсов того, как сильный футболист регрессировал в «Реале». Колумбиец стал звездой на ЧМ-2014 в Бразилии и тут же заслужил 75-миллионный оффер в «Мадрид» из «Монако». В сезоне-2014/15 полузащитник сработался с Анчелотти и оказался важным игроком основы: только в Ла Лиге настрелял 13+13, во всех турнирах Хамес оформил 35 (17+18) результативных действий.

Но вместо развития карьеры в «Реале» уже в следующем розыгрыше Родригес получил место в запасе. Сменивший Анчелотти Рафа Бенитес задвинул звезду чемпионата мира, так как перестроил полузащиту: теперь на поле выступал дополнительный опорник Каземиро, который занял слот колумбийца. Испанец правил командой всего полгода, но и сменивший его Зидан не вернулся к использованию Хамеса, хотя постоянно хвалил футболиста в медиа. Француз остался с Каземиро в центре поля, который трансформировался в одного из лучших опорников мира.

«Я не хотел, чтобы он уходил. Он желал играть больше, и я это понимаю. У меня никогда не было проблем с Хамесом. Ему нужно было играть больше, и это единственное, что встало между нами. Он будет более мотивирован, потому что хочет добиться успеха. Но если кто-то думает, что у меня есть что-то против Хамеса, они ошибаются. Он великий игрок», – говорил Зизу после того, как отправил Родригеса в аренду в «Баварию».

Но стагнацию колумбийца не остановили даже аренды в «Мюнхен» и «Эвертон». Работа с Анчелотти в Англии поначалу оживила карьеру Хамеса, но после нескольких повреждений он перестал перфомить в АПЛ. На уровень сезона-2015/16 Родригес больше не вернулся, сейчас 30-летний полузащитник пылит в Катаре. Карьеру в «Реале» угробила смена тренеров, которые задвинули дорогостоящего колумбийца в запас.

Хамес Родригес Фото: Eurosport

Трансфер в «Реал» – признание таланта футболиста, но в клубе не всегда находят время им распоряжаться. После крутых сезонов игроков могут закопать в резерве и угробить карьеру. Даже с воспитанниками в «Мадриде» не церемонятся: не благодарят за преданную игру и легко могут выжить из команды. В топ-клубе больше заботятся о результатах и финансах, поэтому часто приносят в жертву талантливых игроков, которые не вписываются в стратегию.

У КОГО САМАЯ ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ ЗАБВЕНИЯ В «РЕАЛЕ»? Роналдо Гути Хамес Ни у кого – они сами не тянули в «Реале»

Карьера Хамеса не сложилась из-за безруссудной преданности Карло Анчелотти. Колумбиец всю жизнь бегал за итальянским тренером.

Чемпионат Бразилии Роналдо купил «Крузейро». В этом клубе он начинал карьеру 18/12/2021 В 17:17