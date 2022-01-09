Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отличился дублем в матче 20-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией». Эти голы стали для французского футболиста 300-м и 301-м в составе «бланкос». Сам матч завершился разгромной победой «Реала» со счетом 4:1. Команда Анчелотти набрала 49 очков в 21 игре испанской Примеры и занимает первое место в турнирной таблице.
Бензема реализовал все 15 пенальти, которые исполнял в составе «Реала» (13 в чемпионате Испании, 1 в Кубке 1 в Лиге чемпионов) и стал единственным футболистом в истории «Реала», который реализовал такое количество 11-метровых и не допустил ни одного промаха.
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Больше Бензема за карьеру в мадридском клубе отличились лишь Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450). 34-летний французский футболист стал игроком мадридского «Реала» летом 2009 года. За это время футболист провел за команду 584 матча.
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Говорят, что совсем скоро Мбаппе и Бензема будут играть в одной команде. Экс-глава селекционной службы «ПСЖ» Луис Феррер рассказал страшную тайну Мбаппе. Оказывается, фотографии «Реала» висят у Килиана даже в ванной.
При этом Килиан заявил, что точно не перейдет в «Реал» зимой. И даже назвал причину, из-за которой останется в Париже до конца сезона.
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