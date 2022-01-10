В матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 2:2, а самый горячий момент случился уже на 10-й минуте встречи.

Аргентинский форвард «Мадрида» Анхель Корреа перехватил передачу Дани Парехо в центральном круге и пробил вторым касанием – мяч прилетел точно под перекладину. С выстрелом с 60 метров не справился вратарь хозяев Херонимо Рулли, который вышел из ворот и не был готов к удару.

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Анхель Корреа Фото: Other Agency

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Анхель Корреа Фото: Other Agency

Анхель Корреа Фото: Other Agency

Гол Анхеля Корреа Фото: Other Agency

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