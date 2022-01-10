«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Самуэлем Умтити.

Прежнее соглашение француза с было рассчитано до конца сезона-2022/23. По новому контракту, заключенному до лета 2026 года, футболист согласился на урезание части зарплаты, положенной за остававшиеся полтора года. «Барселона» поблагодарила Умтити за его согласие пойти на такой шаг и за преданность клубу.

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Благодаря этому шагу со стороны Самуэля клуб смог увеличить квоту финансового фэйр-плей и, таким образом, зарегистрировать полузащитника Феррана Торреса, купленного у «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

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Источник: официальный сайт «Барселоны».

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