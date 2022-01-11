Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал интерес клуба к нападающим Килиану Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлингу Холанну из «Боруссии Дортмунд».

«Сейчас они являются самыми интересными игроками на рынке – учитывая ситуации с их контрактами и их уровень. «Реал» всегда борется за лучших игроков, и они оба являются именно такими футболистами. Но я не могу сказать, что произойдет в будущем, потому что, в конце концов, я не президент», – сказал Кроос в интервью Sky Sport Germany. Слова немца приводит Marca.

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Источник: Marca

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