Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал интерес клуба к нападающим Килиану Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлингу Холанну из «Боруссии Дортмунд».
«Сейчас они являются самыми интересными игроками на рынке – учитывая ситуации с их контрактами и их уровень. «Реал» всегда борется за лучших игроков, и они оба являются именно такими футболистами. Но я не могу сказать, что произойдет в будущем, потому что, в конце концов, я не президент», – сказал Кроос в интервью Sky Sport Germany. Слова немца приводит Marca.
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«Реал» – могила для многих звездных футболистов. Перед переходом Мбаппе и Холанну нужно прочитать текст о том, как Роналдо, Бэйл, Иско и другие топы превращались в «Мадриде» в мусор.
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Источник: Marca
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