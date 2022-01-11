Игра «Севильи» заслуживает уважения. Главный тренер андалузцев Хулен Лопетеги вывел команду на новый уровень и стал третьим испанским коучем в истории Ла Лиги после Серра Ферреры и Рафы Бенитеса, который достиг 40 очков в 19 матчах, не являясь тренером «Барселоны» или «Реала». Чемпионство в Примере теперь выглядит как ожидаемая реальность, а не просто мечта.

Всего два с половиной года назад большинство болельщиков клуба не разделяло уверенность спортивного директора «Севильи» Рамона Мончи в выборе баскского специалиста. Сам Лопетеги приятно удивился звонку легендарного футбольного функционера, ведь похвастаться было нечем: скандальное увольнение из сборной Испании, неудачный этап в «Реале» и отсутствие значимых трофеев. «Мое решение сочтут необдуманным, но я делаю ставку на Хулена и не проиграю», – слова Мончи во время презентации тренера оказались пророческими.

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Перед Лопетеги стояла задача сделать клуб регулярным участником Лиги чемпионов, и он справился: команда два сезона подряд занимала четвертую строчку в Ла Лиге. Отличительный знак этой «Севильи» – неуступчивость. Баск привил игрокам соревновательный дух и желание биться до конца на пределе возможностей: достаточно вспомнить камбэк с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы, огненный финал ЛЕ против «Интера» или – из недавнего – победный гол на 88-й минуте в упорной игре с чемпионами из «Атлетико». Парадоксально, но в самых непростых матчах команда Лопетеги максимально раскрывалась и показывала характер.

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Хулен Лопетеги Фото: Getty Images

Свой истинный характер Хулен тщательно скрывает. «Когда выхожу из дома, моментально переключаюсь. Мне нужно выразить персонаж тренера, это я делаю идеально и с удовольствием. Я не перестаю быть собой, но появляются обязанности, которые заставляют вести себя иначе. Друзья не узнают меня во время матчей и пресс-конференций. Это нормально, ведь общаясь, например, с журналистами, мы преследуем разные цели. Тот, кто спрашивает, ему нужен заголовок, а мне – выиграть матч и не навредить имиджу команды. Я всегда думаю, что и как сказать», – признался Лопетеги в интервью Sevilla FC Radio.

При этом у стойкого и выдержанного Хулена есть слабое место. Вопросы и воспоминания о семье трогают его до слез: «Мама при жизни всегда говорила, что нужно много вкладывать, иначе отдачи не будет».

Поэтому Лопетеги такой скрупулезный в работе и чуткий к своему тренерскому штабу, это его вторая семья. Услышав сообщение от папы в рамках того же интервью на радио, Лопетеги едва смог собраться и продолжить говорить: «Айта – пример для подражания. Хотел сделать из меня чемпиона по баскской пелоте, но я выбрал футбол». Отцу Хулена Хосе Антонио, рекордсмену по поднятию камней, есть чем гордиться. Его сын – тренер с самым большим процентом побед в истории «Севильи» (61,8).

Лопетеги верен системе 4-3-3 с двумя центральными защитниками Диего Карлосом и Жюлем Кунде, оба получили максимальное количество игрового времени, и это важнейшие части его команды. Карлос раскрылся благодаря доверию коуча, дебютировал в сборной и выиграл золото Олимпийских игр. Марокканский вратарь Яссин Буну сначала был на вторых ролях, заменяя Томаша Вацлика. Но при Лопетеги превратился в ключевого игрока, это нынешний обладатель трофея Саморы самому непробиваемому голкиперу.

Яссин Буну Фото: Getty Images

Победа над «Кадисом» привела «Севилью» ко второму в истории клуба лучшему результату первой половины сезона – Лопетеги опередил даже Унаи Эмери и его 39 очков в 2014/15 году. Лишь при Хорхе Сампаоли в сезоне-2016/17 севильцам удалось набрать 42 очка, но они утратили превосходство по вине тренера, отвлекшегося от клубных дел ради предложения сборной Аргентины. У команды Лопетеги преимущество перед той «Севильей»: мотивация Хулена и его генетическая страсть к рекордам.

Конечно, успехи тренера очевидны, поэтому неудивительно, что Жорже Мендеш по своей инициативе в конце ноября пытался сватать Лопетеги в «Манчестер Юнайтед». Но тренер сконцентрирован на работе в клубе и намерен как минимум сохранить место в Лиге чемпионов. После лучшего результата в истории команды – 77 очков в прошлом сезоне – новый вызов Хулена преодолеть эту планку.

«Севилья» Лопетеги непобедима дома, да и на выезде играет увереннее – впервые в истории клуб потерпел всего лишь два поражения за круг, 0:1 против «Гранады» и 1:2 в спорном матче с «Реалом». Хулен выстроил мощную защиту: «Севилья» пропустила меньше всех (13 голов) не только в Примере, но и наряду с «Манчестер Сити» – лучшая по этому показателю в лигах топ-5.

Только Лопетеги знает, какими адскими усилиями давалась каждая победа в Ла Лиге, особенно в декабре, где команда выбила 10 очков из 12. К длительному отсутствию Сусо, Наваса и Ламелы прибавились травмы Дилейни и Фернандо. На Кубок Африки отправились вратарь Буну и бомбардиры Эн-Несири и Мунир. Из шести нападающих остались лишь Рафа Мир, Папу и Окампос. «Трансферное окно открылось. Чтобы продолжать набирать очки, нам нужны новые приобретения. Мончи знает, на каких позициях у нас проблемы», – высказался баскский менеджер на пресс-конференции перед кубковым матчем. Цель номер один – полугодовая аренда французкого форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля. Также Мончи рассматривает кандидатуры Аднана Янузая и Риккардо Орсолини.

Хулен Лопетеги Фото: Getty Images

Один из лучших в истории вратарей «Севильи» Андрес Палоп проанализировал команду Лопетеги: «Предстоит много матчей, но вижу что «Севилья» готова. Игрокам просто нужно поверить, что они могут побороться за титул и стать чемпионами. Это единственная команда на данный момент, способная выдержать ритм «Реала». Она как хамелеон подстраивается под любые обстоятельства и выживает».

Запредельное желание и вылет из Лиги чемпионов помогут сконцентрироваться на чемпионате. Борьба в Кубке Короля, где грядет севильское дерби, и Лиге Европы продолжается – болельщики «Севильи» наверняка держат в уме суперуспешный сезон-2006/07 с шансами на титул в Испании до последнего тура и победами в Кубке УЕФА и Суперкубке Европы, но ситуация уже другая.

С шестью трофеями во втором по значимости клубном турнире приоритет и престиж отдается чемпионству в Примере. Достаточный отрыв от ближайших соперников – 10 очков от «Бетиса», 11 от «Атлетико» и 12 от «Барселоны» – предоставляют Лопетеги уникальный шанс погнаться за «Реалом», до которого всего пять очков, и поднять заветный трофей.

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