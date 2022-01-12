К 21-му туру Ла Лиги-2021/22 «Реал» практически убил интригу в чемпионской гонке. В мадридцев вцепился единственный оппонент – «Севилья», в которую особо не верится на дистанции. Извечный соперник «Барселона» проводит провальный сезон и отвалился уже на 17 очков – удивительно для Испании, где борьба за лидерство долгие годы превращалась в рубку каталонцев и «бланкос». Самый яркий пример этого противостояния – замес-2009/10, когда обе команды набрали под сотню очков.

Исторический сезон предваряло летнее трансферное окно, которое сулило нечто грандиозное. Суммарно соперники по Класико вывалили на новичков 372 млн евро, а для «Реала» траты в 258 миллионов оставались рекордными до лета 2019-го. «Бланкос» выписали 94 мульта на Криштиану Роналду, 67 на Кака, 35 на Карима Бензема и 34,5 на Хаби Алонсо – выловили двух культовых для клуба игроков за одно окно. «Барса» потратилась на Златана Ибрагимовича: отстегнула «Интеру» 69,5 млн евро и Самюэля Это'О. Еще 25 вылетело «Шахтеру» за Дмитрия Чигринского, но ни один из этих трансферов не сработал в полноту ожиданий.

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Еще в межсезонье «бланкос» подписали нового тренера: управлять звездами вызвали Мануэля Пеллегрини. До этого чилиец работал в «Вильярреале» или клубах Латинской Америки, но боссов «Мадрида» это не беспокоило, ведь в «Барселоне» трудился еще менее опытный коуч. Хосеп Гвардиола неожиданно ворвался во взрослый футбол годом ранее и сразу же оформил требл. При этом в чемпионате ноунейм обскакал «Реал» на девять очков. К тому же Пеллегрини обладал достаточно твердым характером, чтобы держать звезд под контролем. У руля «желтой подлодки» он однажды отстранил Хуана Рикельме, главную знаменитость команды.

«Мне посчастливилось пройти одно из самых сложных испытаний в футболе, и оно меня ничуть не изменило. Всегда знал, что игроки больше всего ценят во мне то, что я прихожу в понедельник и ничего не меняется, независимо от того, проиграли мы или выиграли. Требовал от них того же, тех же понятий, независимо от того, что говорилось снаружи. Никогда не прогибался под мнения других. У «Мадрида» есть своя модель, и она не изменится», – позже рефлексировал Пеллегрини.

Вот только ничего радостного для чилийца в «Реале» не было: уже через два месяца после назначения – в августе, когда сезон еще даже не стартовал – от него захотели избавиться. Флорентино Перес изначально удивил подписанием Пеллегрини, а позже сам засомневался в решении. Конечно, так быстро и без повода Мануэля не убрали, но тренеру с самого начала пришлось работать под прессом со стороны руководства и медиа. Причем сам чилиец отлично знал о намерении президента.

«В августе я знал, что меня уволят. Перес сказал об этом президенту «Вильярреала» [Фернандо Роигу], а он передал мне. Не сказал бы, что тренировать «Мадрид» – невыполнимая работа. Это большая честь. Но когда вы берете ответственность за «Реал», то должны понимать, что политика здесь играет большую роль», – признавал тренер.

На стартовых результатах кризис в отношениях тренера и президента не сказался. Мадридцы легко выиграли пять первых туров, в которых пропустили только в одном матче – два мяча от «Депортиво». Статусные новички приносили кучу пользы: Роналду забил в каждой из четырех стартовых игр (всего пять мячей), Кака в эту победную серию уместил четыре голевых действия (2+2), результативностью радовал и Бензема (3+1). «Барселона» тоже стартовала резво, только пропустила на один больше. А Златан так же стабильно забивал – по голу в каждом из пяти первых туров.

Однако Пеллегрини оказался не особо доволен летними тратами Переса. Чилийцу просто подсунули звезд, которых захотел мультимиллионер. Сам же Мануэль надеялся сохранить Арьена Роббена и Уэсли Снейдера: голландцев слили, чтобы компенсировать траты. Плюс тренер рассчитывал на подписание центрального защитника: в команде был всего один топовый центрбэк – Пепе. Но на эту позицию выцепили только одно усиление – 23-летний Рауль Альбиоль рванул вслед за тренером из «Вильярреала». Но португалец порвал крестообразные связки и отсутствовал почти весь сезон, поэтому Пеллегрини пришлось импровизировать: наигрывать 22-летнего Эсекиэля Гарая, который в предыдущем розыгрыше не всегда проходил в основу «Расинга», и передвигать в центр Серхио Рамоса. При чилийце будущий капитан «Мадрида» стал чаще смещаться с правого края. Дважды тренер прибегнул к совсем экзотическому варианту – выставил в основе Кристофа Метцельдера, который недавно получил условку за распространение детской порнографии.

Мануэль Пеллегрини, «Реал» Мадрид Фото: Getty Images

В «Барселоне» тоже не все шло гладко. Гвардиола не был против подписания Златана и ухода Это'О. Камерунец капризничал и плохо влиял на раздевалку, но, как оказалось, швед принес еще больше проблем. Плюс дорогущая покупка выглядела отступлением от принципов ради ответа «Реалу», ведь до этого экономический директор клуба Хавьер Сала смеялся над тратами конкурента. «Мы никогда не потратим 65 миллионов евро на игрока, можете быть уверены. За эту сумму можно было купить всю «Барсу», которая выиграла Лигу чемпионов в Риме», – хвастался Сала за несколько недель до трансфера Ибрагимовича.

Хавьер не выглядел в этой ситуации дураком только потому, что швед стал не его проблемой, а Гвардиолы. Поначалу личная вражда не проявлялась, зато сразу стало очевидно несоответствие Ибры стилю каталонцев. Златан оказался слишком прямолинеен для тики-таки, о чем перед покупкой Пепа предупреждал даже Арриго Сакки. Начало сезона не вскрывало проблем у обоих грандов, хотя четко обозначило предпосылки.

После шестого тура в чемпионате наконец определился единоличный лидер. «Реал» слил на выезде «Севилье» (1:2) и отстал на три очка от конкурента, в параллельном матче дожавшего «Альмерию» (1:0). С андалусийцами «бланкос» подвело отсутствие Роналду – португалец повредил лодыжку с «Тенерифе» и вылетел на полтора месяца. Без самого дорогого на тот момент игрока в истории футбола мадридцы допустили еще одну осечку – сгоняли нулевую ничью с хихонским «Спортингом».

При этом график «Мадрида» оставался ошеломительным – всего две потери в 10 турах. Однако «Барселона» шла еще мощнее. После 10 игр «Барса» тоже оступилась дважды, но, в отличие от «Реала», ни разу не проиграла. Каталонцы выковали ничьи с «Валенсией» и «Осасуной» и оставались единоличным лидером. Правда, крошечный отрыв в один балл не позволял расслабляться.

Отсутствие Криша заставило Пеллегрини дать больше игрового времени 21-летнему Гонсало Игуаину. Янгстера еще зимой 2007-го выкрутили из «Ривер Плейт», но постоянно смещали с позиции основного форварда, несмотря на крутую статистику. В сезоне-2008/09 Гонсало наклепал 22 мяча, за полтора года до этого – еще 10. Круто для сопляка, которого вытащили с родины в момент совершеннолетия. Трансферы Бензема и Роналду усложнили ему жизнь, ведь в команде еще оставались Рауль, Руд ван Нистерлой и Рафаэль ван дер Варт. Пока Рони отсутствовал, аргентинец вцепился в шанс и за пять игр вонзил пять мячей – тут уже 35-миллионный Бензема подвинулся на скамейку. А тот сезон оказался самым результативным для Игуаина в «Реале»: в 29 играх Ла Лиги он вколотил 27 мячей.

Гонсало Игуаин, («Реал» – «Вильярреал», февраль 2010-го) Фото: Getty Images

Заруба «Реала» и «Барселоны» в 12-м туре могла оформить «бланкос» 4-очковый отрыв от главного конкурента: из-за ничьи с «Атлетиком» перед Класико каталонцы на очко отстали от мадридцев. Исход невероятно нервной игры решил гол Ибрагимовича на 56-й минуте, хотя мадридцы давили соперника в первом тайме. Через шесть минут «Барса» осталась в меньшинстве – Серхио Бускетс приобрел вторую желтую. Но «Реал» не только не воспользовался преимуществом, но и сам закончил Класико вдесятером – Лассана Диарра ретировался на 89-й минуте. Напряженная игра оказалась украшением первого круга и подкинула каталонцев на первую строчку.

«У нас было много шансов. Мы недовольны, ведь не получили заслуженного результата, – злился Пеллегрини. – Мы много атаковали, сохраняли свой уровень во всем и оказывали сильное давление. Ибра хорошо воспользовался шансом. Им было важно забить. Но независимо от гола мы играли лучше. У «Барсы» не было контроля над матчем, хотя они больше владели мячом. Я не помню времен, когда «Барселона» создавала так мало. У нас было несколько голевых моментов. Мы могли сравнять счет во втором тайме, когда играли в большинстве».

К концу первого круга «Мадрид» начал потихоньку отваливаться. Разрыв в пять очков выглядел прилично с учетом того, что за 19 туров «сине-гранатовые» позволили себе всего четыре ничьих и оставались непобежденными. «Реал» допустил ничьих в два раза меньше, но проиграл трижды: к неудачам с «Севильей» и «Барселоной» добавился влет «Атлетику».

Но после проигранного 18-тура «Мадрид» преобразовался. Команда Пеллегрини стабилизировалась и вообще перестала терять очки. 12 матчей подряд «Реал» только побеждал: замочил 5:1 «Тенерифе», 6:2 «Вильярреал», 4:1 «Вальядолид» и оформил еще пачку стильных разгромов. Инженер сконструировал идеальную пару нападающих: Роналду и Игуаин забивали почти в каждом туре. Хорошо вписался Кака, а Гути с Марсело раскидывали ассисты.

Сказочная форма снова вывела «бланкос» на первую строчку: после эпичной мести «Севилье» в 25-м туре (камбэк с 0:2 с победным голом на 92-й минуте) «Реал» обошел «Барсу» по разнице мячей. На тот момент лидеры добыли по 62 очка, ближайший конкурент «Валенсия» отстал на 15.

«Барселона» не сбавляла оборотов, но в период мощного рывка конкурента допустила две осечки. За те 12 туров каталонцы проиграли «Атлетико» (1:2) и закрутили ничью с «Альмерией» (2:2). К этому времени накалился и конфликт Гвардиолы с Ибрагимовичем, из-за чего Златан сдал. Поначалу швед забивал почти в каждой игре: за 14 туров наколотил 11 мячей. После добавил всего пять банок. Главным антихайлайтом Златана в «Барсе» оказался полуфинал Лиги чемпионов с «Интером» (1:3), когда нападающий намотал километраж меньше, чем вратарь Виктор Вальдес. Во втором круге всецело отвечать за голы пришлось Лионелю Месси и ворвавшемуся из второй команды Педро.

Лионель Месси и Педро Фото: Getty Images

«Несмотря на отличный старт, он никогда особо не выделялся. Когда он перестал забивать, общественность давила и Златан потерял уверенность, – рассказывал автор книги «Каталонская мечта» Тим Хэнлон. – Именно в этот момент отношения начали портиться. До этого они хорошо работали вместе, но Гвардиола всегда стремился заигрывать кого-то из молодежной команды, а Ибрагимович этому мешал. Существует мнение, что у Гвардиолы почти нет конфликтов из-за его скромности и честного подхода. Но, очевидно, у него случаются проблемы, как и у всех. Ясно, что у него были конфликты с Ибрагимовичем и Это'О».

КТО ВИНОВАТ В КОНФЛИКТЕ? Златан Гвардиола Оба

Во втором круге нападающий и тренер вообще не разговаривали, а градуса добавлял незатыкающийся агент шведа. Мино Райола бомбил в медиа обвинениями Пепа, чем точно не облегчал положение клиента. Удивлялась и незаинтересованная общественность: как это, игрок за почти 70 млн евро так мало забивает и имеет проблемы с тренером. Противостояние отравляло атмосферу в раздевалке, но каталонцы смогли не развалиться и поддержать бешеный темп «Мадрида».

Команды до апреля шли нос в нос вплоть до Класико в 31-м туре. Ночная игра на «Камп Ноу» должна была решить судьбу чемпионства: отрыв в три очка за несколько игр до финиша становился бы фатальным, ведь гранды вообще не ошибались. Мадридцы подошли к схватке с небольшими проблемами в полузащите: Алонсо и Диарра только восстановились после повреждений. Испанец все же выскочил в основе, а вот француз не вышел даже на замену. Вместо него в центре поля пришлось пахать Марсело.

Яркий вингбэк «Барселоны» Дани Алвес тоже столкнулся с непривычным тактическим решением. Гвардиола отправил его на правый фланг атаки, вместе с ним трио нападающих составили Месси и Педро. Ибрагимович к тому моменту окончательно доконал тренера, а Тьерри Анри стремительно превращался в запасного. Вместо Алвеса справа в защите вышел капитан Карлес Пуйоль, в центре сражались Жерар Пике и Габриэль Милито.

Апрельское Класико сильно отличалось от того, что зрители увидели осенью. «Барса» снова забрала мяч под контроль, но на этот раз не допускала контратак «Реала» и сама часто угрожала Икеру Касильясу. Мадридцы продержались полчаса: на 32-й минуте Месси вонзил 40-й мяч в сезоне во всех турнирах и отправил в транс соперников. Роналду кричал от злости в ночное каталонское небо.

Криштиану Роналду и Лионель Месси, Класико – апрель 2010-го Фото: Getty Images

Атаки «бланкос» практически не беспокоили Вальдеса. Только два выстрела Ван дер Варта заставили Виктора потрудиться: остальные нападающие «Мадрида» не могли выскользнуть на выгодную позицию. На 56-й минуте Педро вонзил второй. После его мяча болельщики «Реала» поплелись на выход с вражеского стадиона. Оставшиеся лениво освистывали Криша, который так и не исправил положение. «Мы слишком торопились и нервничали, – оправдывался Пеллегрини. – Впереди еще 21 очко, и мы не собираемся терять бдительность. По крайней мере, мы обязали их побеждать в каждой игре».

Победа подкинула «Барселону» в трехочковый отрыв, но все понимали – судьба гонки еще не решена. «Барса» оступилась уже через тур после победы над «Реалом». «Эспаньол» выбил нулевую ничью и оставил от преимущества «сине-гранатовых» всего очко. «Барсу» подставил набитый график: каталонское дерби игралось через день после предыдущей игры, а через два дня – полуфинал Лиги чемпионов с «Интером». Тот самый, в котором Ибра впечатлил километражем.

Но грустный вылет позволил «Барсе» окончательно сосредоточиться на Ла Лиге, ведь на «Реале» неудача в Класико вообще не сказалась: мадридцы разделались с «Альмерией», «Валенсией» и «Сарагосой», но отставание в одно очко сохранялось. После второго полуфинала Лиги чемпионов в чемпионате оставалось всего четыре тура – крошечная дистанция.

«Барселона» вдохновилась борьбой не меньше мадридцев и прикончила в чемпионате «Вильярреал» (4:1), «Тенерифе» (4:1) и «Севилью» (3:2). В марте «Реал» выбрался на первое место после тяжелой победы на андалусийцами с таким же счетом, в игре «Барселоны» ситуация едва не повторилась зеркально. «Сине-гранатовые» расплескали преимущество 3:0, на 70-й минуте счет был уже 3:2: играя в меньшинстве, «Севилья» воткнула два за две минуты, но сравнять так и не удалось.

«Реал» же параллельно побеждал, и к заключительному туру соперники подошли все с той же разницей в один балл. Мадридцам предстоял тяжелый выезд к «Малаге», «Барсе» – домашнее развлечение с «Вальядолидом» из зоны вылета. В 21:00 вся Испания погрузилась в слежку за чемпионской гонкой, но никаких крутых сюжетов последний игровой день не подарил. «Барселона» уже за полчаса воткнула два, во втором тайме Месси доложил дубль и оформил счет 4:0, который сделал «Барсу» чемпионом. Мадридцы словно знали, что ловить уже нечего, и сгоняли ничью 1:1.

Сейду Кейта, Златан Ибрагимович и Тьерри Анри на праздновании чемпионства Фото: Imago

Пеллегрини было тяжело винить в упущенном чемпионстве. Все-таки «Реал» провел мощнейший чемпионат, а 96 очков в какой-либо иной сезон хватило бы для победы. С другой стороны, «бланкос» слили оба Класико.

После завершения супергонки Мануэля вышвырнули из «Реала», а Ибрагимовича – из «Барселоны».

«У меня не было голоса или права голоса в Мадриде. Я ничего не могу получить от оркестра, если у меня есть 10 лучших гитаристов, но нет пианиста или барабанщика. Он [Перес] продавал игроков, которых я считал важными. Мы не выиграли, потому что у нас не было команды, должным образом сформированной, чтобы победить», – выдохнул после увольнения чилиец.

ПЕЛЛЕГРИНИ ЗАСЛУЖИВАЛ УВОЛЬНЕНИЯ? Да Нет

Сезон-2009/10 подарил жаркое противостояние «Реала» и «Барселоны» – одну из самых захватывающих развязок Ла Лиги. Команды имели внутренние проблемы, но держали феноменальную форму и превратили целый чемпионат в пространство для личной разборки.

Сейчас в Ла Лиге «Реал» борется с «Севильей». Главный герой прогресса андалусийев – тренер Хулен Лопетеги.

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