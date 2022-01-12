На днях «Барселона» поразила новостью о продлении Самуэля Умтити до 2026 года. Француз согласился на понижение зарплаты, чем помог клубу уложиться в ведомость и зарегистрировать Феррана Торреса. Решение кажется странным, ведь каталонцам все равно придется платить большие деньги, но на деле оно единственно доступное и верное для «Барселоны».
Умтити из топа превратился в неликвид
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Для начала вспомним, как Самуэль вообще докатился до этого статуса. Кажется, еще недавно футболист голом нокаутировал амбициозных бельгийцев на ЧМ-2018, помог французам завоевать золото и вошел в ранг лучших центрдефов планеты. Но вернувшись в клуб, Умтити примкнул на темную сторону Усмана Дембеле, не вылезающего из лазарета, хотя мог стать полноправным лидером вместе с Лионелем Месси и Жераром Пике.
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«Барселона» заявила Торреса благодаря новому контракту Умтити
Самуэль Умтити празднует гол в ворота сборной Бельгии на ЧМ-2018
Фото: Getty Images
Проблемы проявились с начала сезона-2018/19: в сентябре Самюэль травмировал колено и выбыл на месяц. Врачи советовали футболисту лечь на операционный стол, но Умтити отказался и восстанавливался консервативными методами. А позже выяснилось, что проблемы с коленом преследовали защитника еще с начала календарного года, но француз на требования медицинского штаба отвечал отказом: очень хотел поехать на чемпионат мира.
Буквально через пару недель после восстановления Умтити снова выбыл из-за рецидива, но уже на три месяца. В конце февраля игрок вернулся в строй и оказался в глубоком запасе: место левого ЦЗ уже прочно занял его соотечественник Клеман Лангле. Самуэль не особо навязывал конкуренцию: с сезона-2018/19 он пропустил 64 матча, а за последние полтора года провел всего 917 минут на поле и упал в цене с 70 миллионов евро до двух.
Эрнесто Вальверде и Кике Сетьен еще пытались воскресить защитника, но пришедший летом 2020 года Рональд Куман сразу дал понять, что не рассчитывает на Умтити. Руководство «Барсы» поддержало тренера и перешло к поискам нового клуба для футболиста: ходили слухи об «Эвертоне» и даже о переходе в «Зенит», но француз наотрез отказывался уходить.
Самуэль Умтити, «Барселона»
Фото: Getty Images
Все мог изменить Лапорта: летом-2020 он возглавил клуб и после выборов провел трогательную беседу с Умтити, на которой защитник даже расплакался, о чем разузнали Mundo Deportivo. Президент обещал поговорить с Куманом насчет игрового времени Самуэля, но безрезультатно – Рональд даже не смотрел в сторону француза. Надежда появилась с приходом Хави: он выпустил Умтити в старте с «Гранадой» в декабре, но после усадил обратно на лавку.
Уход Самуэля неизбежен, несмотря на продление
Параллельно с поисками новой команды горе-защитнику каталонцы судорожно просили лидеров о понижении зарплаты, чтобы зарегистрировать Феррана Торреса. Ла Лига установила ограничение по зарплатной ведомости, чтобы клубы не влезали в долги и соответствовали финансовому фэйр-плей, но «Барса» превышает лимит более чем на 300 млн евро. Ради заявки Торреса руководство отдало Филиппе Коутиньо (самого высокооплачиваемого футболиста в составе) в аренду «Астон Вилле», но даже этого оказалось мало.
Самуэль Умтити против «Гранады»
Фото: Getty Images
Помощь пришла откуда не ждали: Умтити после долгих уговоров согласился на понижение зарплаты и продлил контракт до 2026 года. Но некоторые нюансы оставляют Лапорту на коне:
- Умтити будет получать на 10% меньше, клуб сэкономит около 6 млн евро;
- выплаты, которые Самуэль должен был получить по изначальному контракту до 2023 года, будут растянуты до 2026-го;
- обе стороны могут безвозмездно расторгнуть контракт в 2023-м.
Ну и самое главное – клуб получил возможность зарегистрировать Торреса. Самуэль уже словил респект от каталонских болельщиков, но продление соглашения не означает, что «Барселона» вновь рассчитывает на француза. «Сине-гранатовые» по-прежнему не видят будущего с Умтити и продолжают подбирать варианты с арендой или полноценным трансфером.
Самуэль недавно признался, что хочет поехать на ЧМ-2022 в Катаре со сборной Франции, но для этого необходима игровая практика, которую он вряд ли получит при Хави. Если защитник так и не найдет себе новый клуб до 2023-го, то «Барселона» без колебаний воспользуется опцией расторжения контракта.
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