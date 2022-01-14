Вряд ли в европейском футболе есть более противоречивая личность, чем Карим Бензема. Форвард начал заниматься футболом, чтобы бороться с полнотой, в прошлом сезоне убеждал партнеров не пасовать на Винисиуса, а сейчас составляет с ним самый результативный дуэт Европы. Твердо храня дружбу с лионскими бандитами, француз легко пошел на шантаж партнера по сборной Матьё Вальбуэна; открыто исповедуя ислам, попался на деле о связи с несовершеннолетней проституткой. А за 12,5 лет в «Реале» Карим только недавно стал своим, еще несколько лет назад «Сантьяго Бернабеу» освистывал его.

Две мрачные истории с законом, дружба с мафиози – таким делам позавидует даже Марио Балотелли. Но фанам «Реала» было плевать на выходки Бензема где-то за пределами Мадрида. Они служили дополнением для главной претензии к нападающему – низкой результативности и частым нелепым промахам. Из-за фейлов в завершении дружащий с гангстерами Карим оказался мишенью для насмешек.

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Француз быстро столкнулся с враждебным отношением в «Мадриде»: в дебютном сезоне-2009/10 Карима не пропустил в основу Гонсало Игуаин. Но к следующему розыгрышу поменялся тренер – Жозе Моуринью пришел вместо Мануэля Пеллегрини. Португалец запомнился в «Реале» открытым конфликтом с игроками – француз стал одним из пострадавших. Моур постоянно принижал нападающего в медиа и объяснял это попытками замотивировать. Но оскорбления почему-то не заряжали Бензема.

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Карим Бензема и Жозе Моуринью («Реал» Мадрид) Фото: Getty Images

«Если я не могу охотиться с собакой, я возьму кошку. С собакой вы охотитесь лучше и продуктивнее. Но если ее нет, а есть кошка – вы охотитесь с кошкой», – задел форварда Жозе. После спича тренера вся Испания прозвала Бензема цепным котом Моуринью, что не понравилось гордому французу. Карим всегда защищал себя, если чувствовал несправедливость. Еще в «Лионе» он осадил звезд: когда те рассмеялись над приветственным словом нападающего после дебютной игры за основу, сказал им, что пришел на их место.

«Мы беседовали с Жозе около часа, – рассказывал Карим. – Сказал ему, что уважаю его как тренера. И прошу проявить уважение в ответ. С тех пор – никаких собак, кошек и тому подобное. Я застенчивый, но, если кто-то стебется надо мной, я проявляю характер. Если ты подумаешь перед тем, как сказать, то все получится лучше».

Недопонимание с Моуринью оказалось подготовкой к самой мощной волне хейта в карьере нападающего. Сезон-2017/18 превратился в моральное испытание: праймовый розыгрыш для трио BBC (Бензема, Бэйл, Криштиану) стал наименее результативным в мадридской карьере Карима. Вместе нападающие оформили 64 результативных действия только в Ла Лиге и собрали четыре трофея, включая Лигу чемпионов. Но роль Бензема в связке постоянно принижали.

Карим являлся частью опасного трио, но казался дополнением к Бэйлу и Роналду. По личной статистике француз сильно отстал, что бесило болельщиков «Мадрида». В ЛЧ и Ла Лиге Карим выжал всего 10 мячей – маловато для центрфорварда. Тем более что партнеры только в чемпионате забили больше: Гарет – 16, Криш – 26. Пять мячей в Ла Лиге и месяцы без забитых мячей подхлестывали фанатов заряжать гранатометы с хейтом.

Карим Бензема и болельщики «Реала», 2018-год Фото: Getty Images

Самый яркий эпизод травли Карима произошел в 2018-м в игре 23-го тура чемпионата против «Реал Сосьедад». Француз не забивал в Ли Лиге на протяжении девяти игр, но не терял места в основе и против басков отыграл весь матч. В самом конце Бензема получил великолепный шанс прервать тоскливую серию, но после прострела Бэйла практически с линии вратарской отправил мяч намного выше. «Мадрид» уже вел 5:2, промах француз за несколько секунд до конца матча не играл никакой роли, но «Сантьяго Бернабеу» взорвался свистом в адрес нападающего.

«Мне не нравится, когда люди нападают на меня, не обращают внимания на хорошую игру, даже если нет голов, – грустил нападающий. – Я играю для людей, которые ценят то, что я делаю на поле. Те, кто приходит на стадион свистеть, пусть свистят. Не собираюсь менять их мнение. Играю в футбол и стараюсь помочь команде и сделать все, что нужно для победы».

Фанатов можно было понять: в том сезоне форвард упустил кучу шансов – при xG 10,5 в чемпионате прилетело только пять банок. Но Карим приносил много пользы в подыгрыше: раздавал ассисты и выполнял незаметную работу в атаке, чтобы партнерам доставались чистые мячи. Внутри команды это понимали, игрока защищали Зинедин Зидан и Криштиану Роналду, но фанаты игнорировали важность Карима. В том матче с «Сосьедадом» Криш осудил их за свист прямо на поле: после игры обратился к трибуне, погрозил пальцем и саркастически зааплодировал.

«Я не имею права давать три неточных паса. Когда совершаю неудачное действие на поле, уже есть напряжение. Но великие футболисты должны ставить перед собой очень высокие требования и не имеют права ошибаться. И если ты не забиваешь или не делаешь партнерам по команде соответствующих передач, то знаешь, с чем тебе придется столкнуться», – философствовал Карим.

Реакция болельщиков на поддержку партнеров и тренера оказалась еще более безумной. Самые шумные фанаты «Реала» с южной трибуны объявили забастовку: их количество на стадионе уменьшилось, а громкая поддержка исчезла совсем. «Я не знаю, почему они это делают», – сокрушался Зидан.

«Бензема мой идол» – плакат болельщика «Реала» Фото: Getty Images

Если бы «Реал» не выиграл в том сезоне Лигу чемпионов, неизвестно, сколько продлилась холодная война между болельщиками и командой. К тому же положение в клубе быстро менялось: летом 2018-го Роналду слинял в «Ювентус», Бэйл постоянно травмировался, и ненавидимый Бензема оказался главным в атаке «Мадрида». Карим идеально справился с задачей: после ухода Криша ни разу не забил в Ла Лиге меньше 20 мячей, а в этом сезоне превратился в идола. В декабрьском матче с «Атлетико» вместо привычного свиста с трибун неслись аплодисменты и призывы отдать «Золотой мяч» Бензема. Француз наконец превратился из изгоя в любимца «Сантьяго Бернабеу», пусть на это у него и ушло больше 10 лет.

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