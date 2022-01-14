Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на вопрос о трансфере нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанна.

Во время поездки в Эр-Рияд на Суперкубок Испании Лапорта сфотографировался с несколькими болельщиками, подошедшими к отелю, в котором остановилась команда.

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«Нам нужен Холанн», – прокричал один из фанатов Лапорте. «Кто это такой?» – иронично ответил президент «Барсы». После чего рассмеялся и добавил: «Этот парень – очень хороший игрок!»

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В руководстве «Дортмунда» хотят ускорить процесс принятия решения: «Боруссия» даже назначила срок , в который Холанн должен определиться с будущим.

Источник: Diario Sport

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