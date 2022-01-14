Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на вопрос о трансфере нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанна.
Во время поездки в Эр-Рияд на Суперкубок Испании Лапорта сфотографировался с несколькими болельщиками, подошедшими к отелю, в котором остановилась команда.
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«Нам нужен Холанн», – прокричал один из фанатов Лапорте. «Кто это такой?» – иронично ответил президент «Барсы». После чего рассмеялся и добавил: «Этот парень – очень хороший игрок!»
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«Бавария» интересуется Холанном и не хочет продлевать Левандовского
В борьбе за норвежца у «Барсы» появился новый конкурент – «Бавария» задумала променять Левандовского на Холанна и уже связалась с Райолой.
Сам Холанн уже проговорился, где будет играть в следующем сезоне. Похоже, «Бавария» не входит в планы норвежца.
В руководстве «Дортмунда» хотят ускорить процесс принятия решения: «Боруссия» даже назначила срок, в который Холанн должен определиться с будущим.
Источник: Diario Sport
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