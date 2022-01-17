Вингер «Реала» Эден Азар хочет покинуть мадридский клуб, но по этой причине находится в сложной ситуации.

Врачи «Реала» рекомендовали сделать Азару, который только из-за травм пропустил больше 60 матчей за 3 сезона в Испании, новую операцию, однако президент клуба Флорентино Перес против лишних затрат. Глава «Мадрида» сам хочет продать Азара и отказывается делать операцию бельгийскому полузащитнику, сообщил журналист Саша Тавольери в твиттере.

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