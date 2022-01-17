Полузащитник Усман Дембеле не может прийти к компромиссу с руководством «Барселоны». «Сине-гранатовые» объяснили французу, что он не будет выходить на поле, если не продлит контракт и откажется покинуть клуб в январе.

Агент игрока Мусса Сиссоко настаивает, что Дембеле в любом случае останется в команде до июня. Усман не позволит клубу давить на него и угрожать оставлять вне заявки на игры «Барсы». При этом Хави не поддерживает такую меру давления на вингера, который уже согласовал контракт на лето с клубом АПЛ. Французский футболист не намерен уходить зимой, как ни старалась бы изгнать его «Барселона». По мнению 24-летнего игрока и его агента, они находятся в выигрышной ситуации, так как клуб не продлил контракт заранее.

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Источник: AS.

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