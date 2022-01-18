Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, при каких обстоятельствах дебютировал за «Барселону» в 1989 году. Когда Пепу передали, что Йохан Кройф хочет использовать игрока в предсезонном товарищеском матче, Гвардиола отказался от всех планов на вечер.

«Не думаю, что время дошло до 7 часов, я отдыхал на дискотеке. Честно говоря, я больше беспокоился о брюнетке, чем о чем-либо другом, и поэтому решил, что когда заиграют медляки, я приглашу ее на танец. В этот момент пришел товарищ по команде из Ла Масии и сказал, что группа игроков академии, включая меня, должна отправиться в Баньолес с первой командой. Я так и не потанцевал с брюнеткой, которая, безусловно, была красивой – думал уже о других вещах. Я познакомился с философией главного тренера «Барсы» из первых рук. Он оценил мой дебют так: «Ты играл медленнее, чем моя бабушка». Больше нечего сказать!» – написал Гвардиола в книге «Мои люди, мой футбол».

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Источник: Sport Bible.

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