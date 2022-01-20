Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани сделал заявление о будущем форварда Усмана Дембеле.

«Мы начали переговоры с Усманом и его агентами примерно в июле. Все это время «Барса» делала разные предложения, пыталась найти способ для того, чтобы игрок продолжал карьеру у нас, но эти предложения систематически отклонялись его представителями.

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Сегодня 20 января – до окончания срока, когда он мог принять контракт, остается одиннадцать дней. Нам очевидно, что игрок не хочет оставаться в «Барселоне» и не привержен будущему проекту «Барсы». Нам нужны игроки, преданные клубу, и мы сказали Дембеле, что он должен покинуть клуб как можно скорее. Также мы довели это до сведения его агентов. Надеемся, что трансфер состоится до 31 января», – приводит слова Алемани официальный твиттер «Барселоны».

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