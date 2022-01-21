В матче Кубка Испании между «Реалом» и «Эльче» судья вручил желтую карточку Тони Кроосу. Немец принялся возмущаться, и вполне справедливо: он ни разу не коснулся игрока «Эльче».

Полузащитник «Эльче» Тете Моренте сместился с левого фланга, а затем развернулся на мяче и упал прямо перед Кроосом. Судья решил, что падение случилось из-за контакта с немецким игроком, но на повторе видно, что футболисты ни разу не коснулись друг друга. Арбитр решил, что Кроос не просто нарушил правила, а сфолил на желтую карточку.

Ad

Чемпионат Испании «Реал» всегда борется за лучших». Кроос – об интересе к Мбаппе и Холанну 11/01/2022 В 08:19

«Реал» – могила для многих звездных футболистов . Перед переходом Мбаппе и Холанну нужно прочитать текст о том, как Роналдо, Бэйл, Иско и другие топы превращались в «Мадриде» в мусор.

Евро-2020 Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии 02/07/2021 В 12:23