В матче Кубка Испании между «Реалом» и «Эльче» судья вручил желтую карточку Тони Кроосу. Немец принялся возмущаться, и вполне справедливо: он ни разу не коснулся игрока «Эльче».
Полузащитник «Эльче» Тете Моренте сместился с левого фланга, а затем развернулся на мяче и упал прямо перед Кроосом. Судья решил, что падение случилось из-за контакта с немецким игроком, но на повторе видно, что футболисты ни разу не коснулись друг друга. Арбитр решил, что Кроос не просто нарушил правила, а сфолил на желтую карточку.
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«Реал» всегда борется за лучших». Кроос – об интересе к Мбаппе и Холанну
Кроос считает логичным, что «Реалу» интересны Мбаппе и Холанн. Тони объясняет это тем, что «Мадрид» всегда борется за лучших.
«Реал» – могила для многих звездных футболистов. Перед переходом Мбаппе и Холанну нужно прочитать текст о том, как Роналдо, Бэйл, Иско и другие топы превращались в «Мадриде» в мусор.
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Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии
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