Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле прокомментировал информацию об уходе из каталонского клуба.

«Сплетни обо мне копились четыре года. В течение четырех лет люди говорили обо мне и позорно лгали с одной единственной целью – навредить. Было ли это ошибкой? Конечно. С сегодняшнего дня все кончено. Теперь я буду отвечать честно, не поддаваясь ни на какой шантаж. Мне 24 года, и, как у каждого мужчины, у меня есть изъяны, несовершенства. Я пережил сложные моменты, травмы, ковид повлиял на меня.

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По контракту я нахожусь в распоряжении моих клуба и тренера. Я всегда отдавал все коллегам и партнерам. Теперь это изменится. Я не человек, который обманывает, и тем более не человек, который поддается на шантаж. Как вы знаете, есть переговоры. Я предоставляю это своему агенту, это его территория», – написал Дембеле в инстаграме.

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