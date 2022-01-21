Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о матче с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании.
«Два потерянных титула – это два тяжелых удара. Мы должны продолжать бороться, другого выхода нет», – сказал коуч.
На пресс-конференции у Хави также спросили, что он думает о провале «Барселоны». «Мне не нравится это слово. Если такое и есть, то мы собираемся вынести урок. У нас осталось еще две войны, которые мы будем вести до конца: Ла Лига и Лига Европы», – заявил Хави.
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Источник: Mundo Deportivo.
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