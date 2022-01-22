22 января в чемпионате Испании состоится матч между мадридским «Атлетико» и «Валенсией».

Однако голкипер «Валенсии» 21-летний Георгий Мамардашвили не поедет с командой в Мадрид. По сообщениям, он не попал в состав из-за лишнего веса. Место в воротах займет Хауме Доменек.

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