22 января в чемпионате Испании состоится матч между мадридским «Атлетико» и «Валенсией».
Однако голкипер «Валенсии» 21-летний Георгий Мамардашвили не поедет с командой в Мадрид. По сообщениям, он не попал в состав из-за лишнего веса. Место в воротах займет Хауме Доменек.
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