В субботу, 22 января, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в рамках 22-го тура чемпионата Испании местный «Вильярреал» принимал «Мальорку» и победил со счетом 3:0.

Незадолго до конца матча на поле в составе хозяев появился российский полузащитник Никита Иосифов, заменивший Мои Гомеса. Это его дебют в Примере. Иосифов провел четыре минуты и не отметился результативными действиями.

Ad

Напомним, Иосифов перешел из «Локомотива» в «Вильярреал» 12 июля 2021 года, подписав с испанским клубом пятилетний контракт.

Кубок Испании 20-летний Иосифов забил за «Вильярреал» в дебютном матче 01/12/2021 В 05:06

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили не попал в состав «Валенсии» из-за лишнего веса

Самуэль Умтити спас «Барселону» в деле Феррана Торреса. Но будущего в клубе у него нет. Почему?

Чемпионат Испании «Верим в него». Эмери похвалил русского игрока «Вильярреала» 20/10/2021 В 13:51