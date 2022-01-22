В субботу, 22 января, на стадионе «Керамика – Эль-Мадригал» в рамках 22-го тура чемпионата Испании местный «Вильярреал» принимал «Мальорку» и победил со счетом 3:0.
Незадолго до конца матча на поле в составе хозяев появился российский полузащитник Никита Иосифов, заменивший Мои Гомеса. Это его дебют в Примере. Иосифов провел четыре минуты и не отметился результативными действиями.
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Напомним, Иосифов перешел из «Локомотива» в «Вильярреал» 12 июля 2021 года, подписав с испанским клубом пятилетний контракт.
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