Президенты «Реала» и «Барселоны» Флорентино Перес и Жоан Лапорта заключили пакт о ненападении.

В устном соглашении боссы «Мадрида» и «Барсы» договорились обдумывать управленческие решения таким образом, чтобы не навредить экосистеме друг друга. В частности, это касается трансферной и контрактной политики.

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Перес и Лапорта договорились не покупать футболистов из клуба-соперника, а также не вмешиваться в процесс пролонгирования контрактов, поскольку интерес конкурента можно использовать как аргумент в переговорах о продлении соглашения. Исключение – игроки, у которых истекают контракты. Соглашение также включает невмешательство в дела молодежных команд.

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Например, 12 декабря, в день класико в Суперкубке Испании, появилась информация об интересе «Реала» к защитнику «Барсы» Рональду Араухо. Лапорта обратился к Пересу, помня о двухсторонней договоренности, и Флорентино опроверг эти слухи, несмотря на то, что уругваец действительно симпатичен «Мадриду».

При этом пакт о ненападении не касается трансферных целей обоих клубов из других команд – например, нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанна. Согласно информации источника, Лапорта буквально одержим идеей сорвать переход норвежца в «Реал». Также обоим клубам интересен 15-летний форвард «Палмейраса» Эндрик. Но осуществить этот трансфер в ближайшее время будет непросто, поскольку ФИФА запрещает переходы несовершеннолетних игроков.

Источник: Marca.

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