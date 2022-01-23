Президенты «Реала» и «Барселоны» Флорентино Перес и Жоан Лапорта заключили пакт о ненападении.
В устном соглашении боссы «Мадрида» и «Барсы» договорились обдумывать управленческие решения таким образом, чтобы не навредить экосистеме друг друга. В частности, это касается трансферной и контрактной политики.
Ad
Перес и Лапорта договорились не покупать футболистов из клуба-соперника, а также не вмешиваться в процесс пролонгирования контрактов, поскольку интерес конкурента можно использовать как аргумент в переговорах о продлении соглашения. Исключение – игроки, у которых истекают контракты. Соглашение также включает невмешательство в дела молодежных команд.
Чемпионат Испании
«Кто такой Холанн?» Диалог Лапорты и фаната «Барсы»
Например, 12 декабря, в день класико в Суперкубке Испании, появилась информация об интересе «Реала» к защитнику «Барсы» Рональду Араухо. Лапорта обратился к Пересу, помня о двухсторонней договоренности, и Флорентино опроверг эти слухи, несмотря на то, что уругваец действительно симпатичен «Мадриду».
При этом пакт о ненападении не касается трансферных целей обоих клубов из других команд – например, нападающего «Боруссии Дортмунд» Эрлинга Холанна. Согласно информации источника, Лапорта буквально одержим идеей сорвать переход норвежца в «Реал». Также обоим клубам интересен 15-летний форвард «Палмейраса» Эндрик. Но осуществить этот трансфер в ближайшее время будет непросто, поскольку ФИФА запрещает переходы несовершеннолетних игроков.
После вылета «Барселоны» из Кубка Испании Хави включил режим Черчесова и отменил одно слово. Дело триумфатора ЧМ-2018 живет!
Усман Дембеле продолжает войну с руководством каталонцев: «Барса» хочет продать игрока как можно скорее, но Усман не поддается на шантаж.
Источник: Marca.
Лига чемпионов УЕФА
«Реал», «Барселона» и «Ювентус» возродят Суперлигу в 2022 году
Чемпионат Испании
Игроки «Барсы» впервые за долгое время без подарков на Рождество
Реклама
Ad
Реклама
Ad