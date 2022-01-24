Дом нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема ограбили во время матча 22-го тура Ла Лиги против «Эльче».
Как подтвердили 20minutes источники, близкие к делу, воры проникли в особняк через сад. В это время в доме, который расположен в элитном жилом комплексе в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, никого не было. Информация о том, что именно было украдено, а также предполагаемый материальный ущерб пока неизвестны.
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Дом Бензема подвергается ограблению не в первый раз – в феврале 2019-го воры воспользовались отсутствием форварда и обчистили его особняк прямо во время Класико в полуфинале Кубка Испании на «Сантьяго Бернабеу». Тот матч «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:3.
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Возможно, дом Бензема обнесли фанаты «Реала», недовольные последним интервью Карима – в нем форвард жестко высказался о хейтерах Лео Месси.
Накануне стало известно о том, что «Реал» и «Барселона» заключили пакт о ненападении. Рассказываем, что это значит.
Источник: 20minutos
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