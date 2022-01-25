«Барселона» может заключить самый крупный спонсорский контракт в истории футбола.

Как пишет Diario Sport, неназванная компания готова заплатить за размещения логотипа на лицевой части футболки, рукавах и тренировочной форме каталонцев 80 миллионов евро. Если стороны договорятся, сделка будет самой крупной в истории футбольной индустрии.

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Самой прибыльной на текущий момент является сделка между «Реалом» и Fly Emirates – по данным Palco23, ежегодно она приносит мадридскому клубу около 70 миллионов евро. Текущее партнерство «Барсы» с Rakuten оценивается примерно в 55 миллионов евро в год.

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При этом Diario Sport со ссылкой на ARA перечисляет компании, с которыми ведет переговоры офис президента каталонцев. Жоан Лапорта уже встречался с представителями компании VeganNation, Polkadot и Spotify. Также возможно сотрудничество с Tencent – крупнейшим китайским технологическим гигантом.

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