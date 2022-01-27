В «Барселоне» вводится лимит по зарплате. Президент Жоан Лапорта решил, что футболисты, которые присоединятся к клубу после 30 июня, будут ограничены в своих доходах. Максимальная сумма выплат составит 10 миллионов евро в год. Тот, кто захочет перейти в «Барсу», должен будет принять данные условия.

Лапорта надеется избежать повторения ситуации, когда зарплаты игроков первой команды резко росли, поскольку клуб столкнулся с финансовыми проблемами. Тем не менее, бонусы будут выплачиваться, когда речь заходит о привлечении самых больших звезд, но отныне по базовой зарплате устанавливается предел, и исключений не будет.

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Источник: sport.es.

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