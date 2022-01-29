«Барселона» объявила о переходе вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре. В субботу, 29 января игрок сборной Испании прошел медосмотр и поставил подпись под контрактом с «блауграной». Футболист будет выступать за «Барсу» до 30 июня 2022 года. «Сине-гранатовые» обязались выплачивать зарплату игроку, в контракте предусмотрена опция выкупа.

Траоре – воспитанник «Барселоны», но он почти не играл за основную команду: с 2013-го по 2015-й у него лишь один матч за каталонцев. После «блауграны» Адама переехал в Англию, где играл за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и «Вулверхэмптон».

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