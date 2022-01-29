Стала известна вероятная причина перехода нападающего Набиля Фекира из «Лиона» в «Бетис» летом 2019 года.
Как пишет A Bola со ссылкой на RMC Sport, «Лион» пообщался с 28-летним французом и попросил его подстричь бороду, чтобы ее не воспринимали как символ мусульманской религии, которую исповедует спортсмен. Фекиру не понравилась просьба руководства – сообщается, что тот разговор подтолкнул игрока к уходу из клуба.
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В мусульманской религии нет единого мнения относительно использования бороды. Как правило ношение бороды ассоциирующимся с образом пророка Мухаммеда. При этом мужчинам, носящим бороду, советуют лишь «держать бороду в чистоте», а некоторые ответвления религии, например шиитские, советуют не подстригаться более двух-трех дней.
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Источник: A Bola
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