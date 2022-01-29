«Барселона» и «Реал Мадрид» завершают работу над реформой, который изменит форму владения клубами.

Согласно информации ABC, суть проекта – открыть доступ частным инвестициям. Президенты планируют продать 49% долю в клубе крупным компаниям или инвестиционным фондам. Таким образом испанские гранды хотят повысить конкуренцию с клубами, находящимися в руках государств – такими как «ПСЖ», «Ньюкасл» или «Манчестер Сити». А также с клубами, принадлежащими миллиардерам.

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Первоначальным автором этой идеи является генеральный директор «Барсы» Ферран Ревертер – он пришел к этому, когда работал над вариантами решения финансовых проблем клуба. Флорентино Перес внимательно изучил проект каталонцев и проникся к нему симпатией. Президент «Реала» не будет спешит с принятием решения, поскольку клуб не испытывает экономических проблем. Однако Перес считает, что в долгосрочной перспективе у «Реала» нет других вариантов.

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На данный момент оба клуба являются некоммерческими спортивными ассоциациями. Совладельцами клубов являются все его члены, именуемые сосьос. Как пишет источник, пока проект находится в зачаточном состоянии, а для его принятия потребуется одобрение сосьос. «Барселона» и «Реал» солидарны в том, что лучшим препятствием попадания клубов в руки российских или арабских олигархов – публичная продажа акций.

Источник: ABC

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