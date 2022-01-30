Семья форварда Гарета Бэйла уговаривает валлийца уйти из «Реала» летом.

Как пишет Marca, окружение валлийца настаивает, что он должен покинуть мадридский клуб «через парадную дверь», поскольку в «Реале» Бэйл выиграл четыре Лиги чемпионов, четыре Клубных чемпионата мира ФИФА, три Суперкубка Европы, два титула Ла Лиги, три Суперкубка Испании и один Кубок Испании.

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Контракт Бэйла с «Реалом» истекает летом 2022 года. По словам семьи и друзей футболиста, история Гарета на «Сантьяго Бернабеу» не может закончиться молчаливым прощанием, как если бы он был обычным игроком.

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Источник: Marca

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