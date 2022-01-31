Главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, срок действия тренерской лицензии которого истек 31 декабря 2021 года, необходимо сдать тренерский экзамен, таково требование УЕФА.

УЕФА направил в его адрес письмо с предупреждением, что лицензия будет продлена и получено полное разрешение только после прохождения испытания.

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Напомним, что Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021 года, подписав соглашение, рассчитанное до 2024 года. На клубном уровне коуч завоевал 21 трофей.

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Источник: Corriere dello Sport.

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