Болельщики «Райо Вальекано» опротестовали недавнее назначение Карлоса Сантисо главным тренером женской команды и выступили с требованием его немедленного увольнения. Дело в сообщении в мессенджере, появившемся в ноябре 2021 года с предложением о групповом изнасиловании. Из-за него тренеру пришлось уволиться из команды для детей до 12 лет.

«Наш штаб прекрасен, но кое-чего нам все еще не хватает. Я думаю, нам все еще нужно сделать что-то вроде того, что сделали парни, из «Арандины» (три футболиста испанского клуба «Арандина» в 2017 году были осуждены на 38 лет тюрьмы каждый за групповое изнасилование 15-летней девушки. Позже одного оправдали – Eurosport.ru). Нам надо найти совершеннолетнюю девушку, чтобы не возникло проблем, и всем вместе позабавиться с ней, чтобы больше сплотить штаб и команду. Посмотрите на «Арандину»: дела у них пошли лучше», – сказал Сантисо на аудиозаписи для тренерского штаба.

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Сантисо признал, что был неправ, но отметил, что это была частная дружеская беседа. Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса не собирается увольнять коуча. «Мы подписываем профессионалов, а не личности», – заявил он.

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Источник: Тhe Guardian.

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