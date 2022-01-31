Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире в случае перехода в «Реал». По информации Bild, француз дал согласие на трансфер в летнее рыночное окно.
В мадридском клубе Мбаппе будет получать 50 миллионов евро до вычета налогов – около 38 млн чистыми.
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Мбаппе отклонил новое предложение от «ПСЖ» и перейдет в «Реал» летом на правах свободного агента.
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Источник:Bild.
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