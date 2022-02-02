Пьер-Эмерик Обамеянг достиг договоренности с «Барселоной» о подписании контракта после разрыва соглашения с «Арсеналом», сообщает официальный сайт каталонцев.
Габонский форвард подпишет контракт до 30 июня 2025 года с возможностью договориться об уходе 30 июня 2023 года. Его можно будет выкупить за 100 млн евро.
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Ранее сообщалось, что зарплата игрока в первые полгода составит 5 тысяч евро в неделю, после чего будет увеличена. Обамеянг достался «Барсе» бесплатно – нападающий разорвал с «Арсеналом» контракт, который истекал летом 2022-го. Африканец испортил отношения с главным тренером и руководством из-за систематических нарушений дисциплины.
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Ранее сообщалось, что трансфер Пьер-Эмерика сорвался из-за завышенных требований игрока по зарплате. Но позже форвард пошел на уступки, чтобы оформить переход.
«Арсенал» лишил Пьер-Эмерика Обамеянга капитанской повязки за нарушение дисциплины. Вспоминаем аналогичные случаи.
Еще горячий трансфер «Барселоны»: клуб купил футболиста сборной Испании и «Вулверхэмптона» Адама Траоре.
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