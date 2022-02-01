Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб.
Журналист Альберт Роже написал в твиттере, что рассматривается возможность предоставить французскому футболисту «Carta de libertad» – документ, который обозначает отстранение от работы в клубе. Это, по сути, является расторжением контракта, поэтому его новая команда сможет подписать игрока без компенсации «Барселоне».
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