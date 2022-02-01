Руководство «Барселоны» подало жалобу в прокуратуру для расследования возможных комиссионных выплат при подписании бразильца Малкома и француза Антуана Гризманна в 2018 и 2019 годах соответственно во время правления президента Хосепа Бартомеу.

Жалоба клуба не направлена ​​против конкретных лиц, но в ней описываются факты, которые могут представлять собой преступление, в том числе предполагаемые неправомерные платежи каталонской юридической фирме.

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Все эти подозрения вытекают из ревизии, проводимой в клубе с марта прошлого года с целью выявления возможных нарушений во время полномочий предыдущего правления. В связи с этим прокуратура Барселоны с подачи каталонского клуба начала делопроизводство.

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Правоохранители располагают электронными письмами с переписками между сестрой игрока, агентом, отцом и семейным адвокатом Гризманна. Следствие пытается выяснить законность выплаты комиссии (сумма не уточняется) за переход игрока этим людям. Трансфер Гризманна обошелся каталонскому клубу в 120 млн евро.

Похожая ситуация и с трансфером ныне выступающего за «Зенит» Малкома, которого «Барса» купила за 41 млн евро у «Бордо». В случае с переходом бразильца комиссия составила 10 млн евро.

Теперь у прокуратуры есть шесть месяцев на сбор необходимой документации и свидетельских показаний, чтобы решить, были ли действия Бартомеу и его директоров преступными. По данным следствия, в действиях, касающихся проекта Espai Barça, якобы имеются нарушения.

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